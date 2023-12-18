Святковий салат з хурмою, хамоном та сирними кульками: рецепт з ТікТок, який варто зберегти
18 грудня 2023, 07:58Читать новость на русском
Джерело:ТікТок foodblog_karina
Серед святкових страв особливе місце займає салат. Варіант з хурмою та хамоном вражає своєю елегантністю та неповторним поєднанням смаків.
Надворі відчувається аромат мандаринів, на вулицях світяться вогні новорічних лампочок, і кожен день пахне святом. Все це вказує на те, що настає час готуватися до свят. Потрібно обирати страви, які не лише матимуть винятковий смак, а й здатні створювати неперевершену святкову атмосферу.
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Рецепт салату з хамоном та хурмою
- Час: 20
- Порцій: 4
– 90 грамів міксу зелені;
– 100 грамів хамону;
– 1 хурма;
– 70 грамів вершкового сиру;
– 50 грамів сметани;
– пармезан до смаку;
– 30 грамів подрібнених горіхів;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- На красиву тарілку викладіть зелень (робіть це по кругу, щоб вийшов віночок; для зручності у центр покладіть щось кругле).
- Хурму очистіть. Наріжте скибочками та помістіть на тарілку.
- На хурму викладіть хамон.
- Для сирних кульок: з'єднайте сир та сметану. Сформулюйте кульки та викладіть по колу.
- Змішайте олію, лимонний сік та мед, улюблені спеції та полийте цим соусом салат.
- Зверху посипте пармезаном.