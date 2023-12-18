Святковий салат з хурмою, хамоном та сирними кульками: рецепт з ТікТок, який варто зберегти

Серед святкових страв особливе місце займає салат. Варіант з хурмою та хамоном вражає своєю елегантністю та неповторним поєднанням смаків.

Надворі відчувається аромат мандаринів, на вулицях світяться вогні новорічних лампочок, і кожен день пахне святом. Все це вказує на те, що настає час готуватися до свят. Потрібно обирати страви, які не лише матимуть винятковий смак, а й здатні створювати неперевершену святкову атмосферу.

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Рецепт салату з хамоном та хурмою

Час : 20

: 20 Порцій: 4

– 90 грамів міксу зелені;– 100 грамів хамону;– 1 хурма;– 70 грамів вершкового сиру;– 50 грамів сметани;– пармезан до смаку;– 30 грамів подрібнених горіхів;– 2 столові ложки олії;– 1 чайна ложка меду;– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

На красиву тарілку викладіть зелень (робіть це по кругу, щоб вийшов віночок; для зручності у центр покладіть щось кругле). Хурму очистіть. Наріжте скибочками та помістіть на тарілку. На хурму викладіть хамон. Для сирних кульок: з'єднайте сир та сметану. Сформулюйте кульки та викладіть по колу. Змішайте олію, лимонний сік та мед, улюблені спеції та полийте цим соусом салат. Зверху посипте пармезаном.

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