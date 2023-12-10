Секрет ідеального салату "Шуба": в якому порядку повинні бути шари – покроковий рецепт

"Шуба" – це класичний та відомий салат, який заведено готувати на Новий рік та інші зимові свята. Проте інколи виникає суперечка, у якому порядку варто викладати інгредієнти.

Страви на новорічному столі можуть змінюватися з року в рік, проте є обов'язкові атрибути – традиційні салати. Рецепт оселедця під шубою доволі простий, та все ж навіть з ним інколи виникають запитання.

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Рецепт шуби

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Смак відомий з дитинства / Фото Kwestia smaku

– 500 грамів філе оселедця;– 1 велика цибулина;– 500 грамів картоплі (4 середніх);– 250 грамів моркви (2 штуки);– 500 грамів буряка (4 штуки)– сіль і свіжомелений перець до смаку;– 250 грамів майонезу;– кріп або петрушка для декору.

Приготування:

Картоплю і моркву помийте, шкірку не очищайте. Покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості приблизно 45 хвилин. Відцідіть, остудіть і очистіть. Окремо відваріть буряки в підсоленій воді, потім відцідіть і очистіть їх. Оселедець наріжте кубиками і викладіть на дно салатниці. Цибулю слід очистити і нарізати кубиками, викладіть на оселедець. Поверх оселедця в салатник викладіть картоплю, натерту на крупній тертці. Приправте їх сіллю і перцем. Потім додайте шар тертої моркви, а потім буряка (кожного разу приправляйте овочі сіллю і перцем). Зверху змастіть майонезом і посипте рубаною зеленню. Помістіть в холодильник.

Порада

Додатково верх салату можна посипати звареними на "круто" і подрібненими яйцями.

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