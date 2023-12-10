Секрет ідеального салату "Шуба": в якому порядку повинні бути шари – покроковий рецепт
10 грудня 2023, 14:02Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
"Шуба" – це класичний та відомий салат, який заведено готувати на Новий рік та інші зимові свята. Проте інколи виникає суперечка, у якому порядку варто викладати інгредієнти.
Страви на новорічному столі можуть змінюватися з року в рік, проте є обов'язкові атрибути – традиційні салати. Рецепт оселедця під шубою доволі простий, та все ж навіть з ним інколи виникають запитання.
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Рецепт шуби
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– 500 грамів філе оселедця;
– 1 велика цибулина;
– 500 грамів картоплі (4 середніх);
– 250 грамів моркви (2 штуки);
– 500 грамів буряка (4 штуки)
– сіль і свіжомелений перець до смаку;
– 250 грамів майонезу;
– кріп або петрушка для декору.
Приготування:
- Картоплю і моркву помийте, шкірку не очищайте.
- Покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості приблизно 45 хвилин.
- Відцідіть, остудіть і очистіть.
- Окремо відваріть буряки в підсоленій воді, потім відцідіть і очистіть їх.
- Оселедець наріжте кубиками і викладіть на дно салатниці.
- Цибулю слід очистити і нарізати кубиками, викладіть на оселедець.
- Поверх оселедця в салатник викладіть картоплю, натерту на крупній тертці.
- Приправте їх сіллю і перцем.
- Потім додайте шар тертої моркви, а потім буряка (кожного разу приправляйте овочі сіллю і перцем).
- Зверху змастіть майонезом і посипте рубаною зеленню.
- Помістіть в холодильник.
Порада
- Додатково верх салату можна посипати звареними на "круто" і подрібненими яйцями.