Секрет ідеального салату "Шуба": в якому порядку повинні бути шари – покроковий рецепт

10 грудня 2023, 14:02
Читать новость на русском

Джерело:

Kwestia smaku

"Шуба" – це класичний та відомий салат, який заведено готувати на Новий рік та інші зимові свята. Проте інколи виникає суперечка, у якому порядку варто викладати інгредієнти.

Страви на новорічному столі можуть змінюватися з року в рік, проте є обов'язкові атрибути – традиційні салати. Рецепт оселедця під шубою доволі простий, та все ж навіть з ним інколи виникають запитання.

Цікаво Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою

Рецепт шуби

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Смак відомий з дитинства / Фото Kwestia smaku

Інгредієнти:
– 500 грамів філе оселедця;
– 1 велика цибулина;
– 500 грамів картоплі (4 середніх);
– 250 грамів моркви (2 штуки);
– 500 грамів буряка (4 штуки)
– сіль і свіжомелений перець до смаку;
– 250 грамів майонезу;
– кріп або петрушка для декору.

Приготування:

  1. Картоплю і моркву помийте, шкірку не очищайте.
  2. Покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості приблизно 45 хвилин.
  3. Відцідіть, остудіть і очистіть.
  4. Окремо відваріть буряки в підсоленій воді, потім відцідіть і очистіть їх.
  5. Оселедець наріжте кубиками і викладіть на дно салатниці.
  6. Цибулю слід очистити і нарізати кубиками, викладіть на оселедець.
  7. Поверх оселедця в салатник викладіть картоплю, натерту на крупній тертці.
  8. Приправте їх сіллю і перцем.
  9. Потім додайте шар тертої моркви, а потім буряка (кожного разу приправляйте овочі сіллю і перцем).
  10. Зверху змастіть майонезом і посипте рубаною зеленню.
  11. Помістіть в холодильник.

Порада

  • Додатково верх салату можна посипати звареними на "круто" і подрібненими яйцями.
Для Нового року та інших світ: смачні закуски на кожен смак
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська