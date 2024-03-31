Легкий салат до м'ясних страв: як поєднати руколу та буряк в одній вишуканій закусці
31 березня 2024, 18:27Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Салат з буряка та руколи – ідеальний вибір для закуски під час сімейних посиденьок. Він стане чудовим доповненням до м'ясних страв.
Цей салат з руколою та буряком має свіжий смак, який доповнюється ніжними відтінками сиру та насіння соняшника. Він ідеально підійде як легка закуска до будь-якого м'ясного обіду.
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Салат з руколи та буряка
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
– 400 грамів буряка (2 середні шматочки);
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів сиру фета;
– 15 мілілітрів оливкової олії;
– 15 грамів меду;
– 20 грамів гірчиці;
– 50 грамів насіння соняшнику очищеного;
– спеції: сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиками і запечіть в розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин.
- Після запікання вийміть буряк з духовки і залишіть остигати.
- Сир фета наріжте кубиками, а руколу подрібніть.
- Змішайте в склянці оливкову олію, мед, гірчицю і спеції.
- Обсмажте насіння соняшнику на розігрітій сковороді.
- Подрібнений сир, буряк, руколу і насіння соняшнику викласти в одну миску.
- Потім влийте соус і ретельно перемішайте інгредієнти. Салат готовий.