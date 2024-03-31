Легкий салат до м'ясних страв: як поєднати руколу та буряк в одній вишуканій закусці

31 березня 2024, 18:27
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Джерело:

Fajne gotowanie

Салат з буряка та руколи – ідеальний вибір для закуски під час сімейних посиденьок. Він стане чудовим доповненням до м'ясних страв.

Цей салат з руколою та буряком має свіжий смак, який доповнюється ніжними відтінками сиру та насіння соняшника. Він ідеально підійде як легка закуска до будь-якого м'ясного обіду.

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Салат з руколи та буряка

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів буряка (2 середні шматочки);
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів сиру фета;
– 15 мілілітрів оливкової олії;
– 15 грамів меду;
– 20 грамів гірчиці;
– 50 грамів насіння соняшнику очищеного;
– спеції: сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Буряк помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиками і запечіть в розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин.
  2. Після запікання вийміть буряк з духовки і залишіть остигати.
  3. Сир фета наріжте кубиками, а руколу подрібніть.
  4. Змішайте в склянці оливкову олію, мед, гірчицю і спеції.
  5. Обсмажте насіння соняшнику на розігрітій сковороді.
  6. Подрібнений сир, буряк, руколу і насіння соняшнику викласти в одну миску.
  7. Потім влийте соус і ретельно перемішайте інгредієнти. Салат готовий.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська