Вітамінний заряд до соковитого м'яса: готуємо легкий салат до великоднього столу

Пасочка та м'ясо – це просто дивовижне поєднання, але без легкого салату його важко буде назвати ідеальним. Не варто лякатися нових труднощів, адже для його приготування потрібно кілька інгредієнтів та простих рухів.

Легкий салат буде завжди доречним, а особливо він пасує на великодньому столі, де так багато пасочок та м'ясних шедеврів. Кілька простих інгредієнтів – і ваше застілля наповниться легкістю та весняною свіжістю, які чудово доповнять великодні страви.

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Рецепт салату з редискою

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 300 грамів редиски;

– 150 грамів сметани (15%);

– 150 грамів твердого сиру;

– 8 стеблин зеленої цибулі;

– 9 – 10 гілочок кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Миємо редиску та всю іншу зелень. Викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи.

Обрізаємо хвостики в редиски нарізаємо тонкими кільцями та перекладаємо у миску.

Цибулю та кріп дужу дрібно січемо. Кладемо їх до редиски.

Твердий сир нарізаємо кубиками розміром приблизно 1 сантиметр. Кладемо його до всіх інгредієнтів.

Солимо та перчимо до смаку, заправляємо сметаною і подаємо до столу.

Смачного!