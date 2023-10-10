Для любителів похрустіти: як відрізнити натуральні чипси від хімічних

Чипси – це улюблена закуска багатьох людей. Полиці магазинів просто прогинаються від великого різноманіття цього продукту.

Сучасний ринок чипсів вражає різноманіттям смаків і марок. Під час вибору багато хто задумувався про те, як відрізнити натуральні чипси від хімічних. 24 Канал зібрав добірку порад, як обрати найкращі чипси.

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Інгредієнти

Першим кроком є перевірка складу. Натуральні чипси мають містити лише кілька базових інгредієнтів, таких як картопля (або інший вид овочів), олію та сіль. Хімічні домішки, штучні ароматизатори та консерванти зазвичай свідчать про те, що ви маєте справу хімічним продуктом.

Хрустка закуска / Фото unsplash

Товщина чипсів

Натуральні чипси зазвичай мають рівномірну товщину, оскільки вони виготовляються зі свіжих овочів або картоплі. Якщо ви бачите чипси з нерівномірними обжареними плямами або вони надто товсті, це може свідчити про те, що вони були оброблені хімічними добавками для підсилення смаку та кольору.

Колір

Природні чипси мають природний колір, який відповідає виду овоча чи картоплі, з якої вони виготовлені. Хімічні додатки можуть надавати чіпсам яскравий або незвичайний колір, який не властивий натуральним продуктам.

Смак

Натуральні чіпси мають приємний, свіжий смак овочів або картоплі, з якої вони зроблені. Хімічні чіпси можуть мати неприродний, підсилений смак, що свідчить про наявність штучних добавок.

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