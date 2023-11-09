З якого винограду роблять вино: підбірка найкращих сортів

Виноробство – комплексний та всеосяжний процес. На смак кінцевого напою впливає все – від погоди та обладнання до найтонших технологічних особливостей виробництва та зберігання.

Надважливою є й сировина. Недостатньо просто вибрати гарний виноград – потрібно мати знання, як утримати аромат і властивості плоду.

Виноробу-початківцю необхідно знати про найкращі сорти винограду, аби мати базове розуміння процесу виготовлення вина.

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Найкращі сорти винограду для білого вина

Біле вино зазвичай має нижчу кислотність. Традиційно під час створення цього напою використовуються лише сік і плоди без шкірки та кісточок.

Аліготе

Французький сорт аліготе має високу врожайність. Він дуже невибагливий у догляді, непогано переносить холодну погоду, має незначне осипання і торочення ягід. Грона виростають великими та дуже соковитими – містять до 80% рідини. Самі плоди, хоч і дрібні, але дуже солодкі та ароматні, з помірною кислотністю.

Також цей виноград досить універсальний. Його використовують для виготовлення шампанських та тихих вин, соків, вживають у готовому вигляді. Напої з аліготе мають характерний квітково-фруктовий аромат, завдяки чому популярні як столові вина.

Мускат білий

Білий мускат – один із найпопулярніших сортів винограду для десертних вин. Рівень цукру коливається в межах 20 – 25%, а іноді навіть вище. Все залежить від регіону, країни зростання та ступеня дозрівання.

Ягоди мають яскраво виражений мускатний смак і тонкий аромат лози. Це дуже важливо, адже саме цього аромату часто не вистачає білим винам, при виробництві яких не використовується шкірка і кісточки плодів.

Догляд за мускатом потребує певних навичок та знань, адже кущі цього сорту дуже примхливі до температури, ґрунту і навіть місця посадки. Також вони сприйнятливі до деяких хвороб, тож як перший виноград для вирощування варто вибрати щось інше.

Рислінг

Виноград сорту рислінг родом з Німеччини. Невеликі ягоди мають дуже тонку, але міцну шкірку. Вони стійкі до осипання та торошення. Також плоди здатні протистояти дуже серйозним морозам – навіть до мінус 20 градусів.

Рислінг використовують для виробництва столових сухих вин. Такий напій має високу кислотність, а також дуже характерні та яскраво виражені квіткові та медові нотки.

Серед недоліків сорту – вкрай висока схильність до шкідників і грибків, особливо якщо сезон видався аномально теплим. Проблему вирішує своєчасна обробка саджанців та плодів.



Вибір сорту – важливий етап у виноробстві / Фото Unsplash

Совіньйон Блан

Білий совіньйон є одним з найпопулярніших сортів винограду, позаяк відмінно підходить для виноробів-початківців:

має гарну врожайність;

визріє у зручний для виноробства час – у вересні або на початку жовтня;

стійкий до мілдью, але боїться багатьох інших грибкових захворювань;

здатний переносити морози до мінус 25 градусів;

відмінно піддається змішуванню з іншими сортами винограду.

Особливістю готового напою є насичений оксамитовий смак і аромат, який може відрізнятися залежно від місця виростання саджанця. Запах вина може бути як характерно ягідним і навіть тропічним, так і важким трав'янистим.

Шардоне

Шардоне – надзвичайно популярний сорт серед виноробів. Причин тому безліч:

хороша стійкість до хвороб і грибків лози та плодів, зокрема завдяки природному восковому нальоту;

опірність посухам, надмірну вологу ягоди не люблять;

швидке визрівання;

середнього розміру грона – не маленькі, що важливо для врожайності, і не надто великі, через що ягоди не опадають;

помірна кислотність, цукристість та соковитість.

Найголовнішою перевагою цього сорту є його відносна нейтральність. На відміну від рислінгу, шардоне не має яскраво вираженого характерного букета, тому кінцевий смак вина повністю залежатиме від руки винороба.



На смак вина впливає буквально все / Фото Unsplash

Кращі сорти винограду для червоного вина

Червоні вина здебільшого вважаються благороднішими. Навіть великим заводам-виробникам вин буває складно правильно розкрити та подати виноматеріал. Особливо це стосується сухих напоїв екстракласу, адже висока кислотність та танінність сусла створює особливі вимоги до технологічного процесу виготовлення вина.

Піно Нуар

При невисокій вартості виробництва вина піно нуар мають неймовірно багатий смак, аромат і благородну тілесність, які можуть зрівнятися з найдорожчими елітними напоями.

Ця лоза і ягоди помірно стійкі до морозів, грибка, перепадів температур, проте водночас вони помірно схильні до різних рідкісних захворювань, передбачити які без належного досвіду і засобів дуже складно. Окрім цього, піно нуар вкрай погано зростає в низинах і рівнинах – цей сорт любить виключно гірську місцевість.

Сапераві

Найдавніший сорт червоного вина, ймовірно, родом з Кахетії. Його люблять за терпкий смак із відчутною тілесністю та в'язкістю. Переважні нотки:

чорна смородина,

чорнослив,

ожина,

іноді вишня.

З цього сорту виходить прекрасне недороге вино як для столу, так і для дегустації або вечірніх посиденьок.

Єдиним недоліком є його довге і пізнє дозрівання, яке зазвичай займає до пів року. Сапераві добре протистоїть посухам, морозам, росте на різних типах ґрунтів, крім зовсім сухих, засолених і заболочених.

Монастріл

Популярне у Європі сухе столове вино родом з Іспанії. Його вподобають любителі сапераві, адже цей напій також яскравий, ягідний, терпкий і в'язкий, пряний і дуже масивний.

Водночас аромат може бути надто незвичайним і агресивним – напої з великою витримкою мають характерний запах кори, дичини, крові.

Для зростання йому потрібен спекотний клімат, багато сонця, сухе та довге літо. Якщо переборщити з поливом або погода видасться вологою, то виноград може не дати врожаю або дати, але загинути наступного року.



Домашнє вино смакує по-особливому / Фото Unsplash

Каберне-Совіньйон

Вина каберне-совіньйон можна назвати ледь не найпопулярнішими напоями у своїй категорії. Яскравий фруктовий смак і рівний смак, помірна кислотність та невисока вартість робить ці вина дійсно відмінним вибором для кожного.

Виноградники цього виду займають найбільшу площу у всьому світі. Він може виростати як у спекотному сухому, так і у вологому прохолодному кліматі. Кущі стійкі до морозів до мінус 30 градусів навіть без утеплення, мають вроджений імунітет до хвороб та не надто привертають увагу комах.

Мерло

Мерло – досить легке столове вино, кінцевий смак, аромат і тіло якого дуже залежить від технології виробництва та витримки.

Цей сорт – легкий і ненав'язливий, легко адаптується до будь-яких кліматичних умов і при цьому дуже швидко дозріває, що робить його ідеальною сировиною для масового виноробства.