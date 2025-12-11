Щоб зробити котлети особливо пухкими, варто додати до них вівсяні пластівці, інформує 24 Канал з посиланням на Рysznosci. Вони додадуть страві ніжності, за яку її так цінують. Вівсяні пластівці поглинають вологу, тому котлети не пересихають під час смаження.

Як приготувати котлети без хліба?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів свинини;

– 1 – 2 цибулини;

– 4 столові ложки вівсяних пластівців;

– 2 зубчики часнику (за бажанням);

– 2 яйця;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– жир для смаження до смаку;

– панірувальні сухарі для панірування.

Так смачно та соковито / Фото unsplash

Приготування:

Залийте вівсяні пластівці склянкою окропу, накрийте кришкою та залиште охолоджуватися. Очистіть цибулю, наріжте її шматочками, а потім обсмажте на жирі. Подрібніть м’ясо, потім додайте смажену цибулю та вівсянку. Додайте яйця та спеції до м’ясної суміші та вимішуйте до однорідної консистенції. З м’ясної суміші сформуйте котлети та обваляйте їх у панірувальних сухарях. Смажте котлети на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Потім викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Як зробити ідеальні котлети?

Вам завжди знадобиться якісне м’ясо, бажано свіжозмелене. Чудово підійде свинина, зокрема лопатка або шинка, пише Оnet.

Щоб котлети мали правильну консистенцію та не розвалювалися під час смаження, м’ясо потрібно ретельно вимісити. Не варто економити тут зусиль – і результат вийде просто неймовірним.

