Яку кутю треба готувати на Водохреще: давній рецепт з медом
5 січня 2024, 14:50Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Однією з обов'язкових страв на Другий Святвечір є голодна кутя. Вона має бути пісною і зазвичай готується лише із зерна та меду
Другий Святвечір чи Голодна кутя – це день напередодні Хрещення Господнього. За новим церковним календарем його відзначають 6 січня, а голодну кутю готують 5 січня.
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Голодна кутя – класичний рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 склянка пшениці;
– 3 склянки води;
– 1 столова ложка олії;
– 3 столові ложки меду;
– дрібка солі.
За бажанням можна додати:
– 150 грамів маку;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів волоських горіхів.
На святковому столі має бути кутя / Фото unsplash
Приготування:
- Переберіть, промийте та замочіть пшеницю на кілька годин. Після цього зваріть її до готовності, додавши сіль та олію.
- У готову пшеницю додайте мед.
- В кутю часто також додають мак. Попередньо його потрібно замочити в окропі, залишити на годину, а потім перетерти до появи "молочка".
- Також можете додати горіхи та родзинки. Їх потрібно замочити в окропі на 20 хвилин.