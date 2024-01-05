Яку кутю треба готувати на Водохреще: давній рецепт з медом

Однією з обов'язкових страв на Другий Святвечір є голодна кутя. Вона має бути пісною і зазвичай готується лише із зерна та меду

Другий Святвечір чи Голодна кутя – це день напередодні Хрещення Господнього. За новим церковним календарем його відзначають 6 січня, а голодну кутю готують 5 січня.

Варто знати Коли святкуємо Другий Святвечір у 2024 році: які страви потрібно приготувати

Голодна кутя – класичний рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 склянка пшениці;

– 3 склянки води;

– 1 столова ложка олії;

– 3 столові ложки меду;

– дрібка солі.

За бажанням можна додати:

– 150 грамів маку;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів волоських горіхів.



На святковому столі має бути кутя / Фото unsplash

Приготування:

Переберіть, промийте та замочіть пшеницю на кілька годин. Після цього зваріть її до готовності, додавши сіль та олію. У готову пшеницю додайте мед. В кутю часто також додають мак. Попередньо його потрібно замочити в окропі, залишити на годину, а потім перетерти до появи "молочка". Також можете додати горіхи та родзинки. Їх потрібно замочити в окропі на 20 хвилин.