Надайте святковій страві особливої форми: готуємо великодню паску з шафраном та апельсином

Оригінальна паска – це те, що може зробити ваш святковий кошик неповторним. Скористайтеся цим рецептом та додайте колориту звичній страві.

Ця паска точно сподобається дітям. Можна додати в неї родзинки, подрібнену курагу та інші горіхи чи сухофрукти. Для того, щоб вразити гостей, можна надати пасці незвичної форми – просто оберіть особливу форму для запікання.

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Рецепт шафраново-апельсинової паски

Час: 3 години

Порцій: 4

Особлива паска до святкового столу / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 400 грамів пшеничного борошна;

– 150 мілілітрів молока;

– 30 грамів дріжджів;

– 150 грамів цукру;

– 5 жовтків;

– 1 яйце;

– 100 грамів вершкового масла;

– апельсин;

– щіпка шафрану;

– 2 столові ложки горілки.

Приготування: