Надайте святковій страві особливої форми: готуємо великодню паску з шафраном та апельсином
3 квітня 2023, 16:33Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Оригінальна паска – це те, що може зробити ваш святковий кошик неповторним. Скористайтеся цим рецептом та додайте колориту звичній страві.
Ця паска точно сподобається дітям. Можна додати в неї родзинки, подрібнену курагу та інші горіхи чи сухофрукти. Для того, щоб вразити гостей, можна надати пасці незвичної форми – просто оберіть особливу форму для запікання.
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Рецепт шафраново-апельсинової паски
Час: 3 години
Порцій: 4
Приготування:
- Залийте шафран спиртом і відставте.
- Підігрійте молоко. У миску покладіть подрібнені дріжджі, додайте 1 столову ложку цукру і 100 грамів борошна, перемішайте та залийте теплим (але не гарячим) молоком, залиште на пів години.
- Жовтки і яйця збийте з цукром до пишної маси.
- Розтопіть масло, натріть цедру з апельсина і вичавіть сік.
- Коли розчин на тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, додайте збиті з цукром яйця та решту борошна.
- Замісіть густе тісто 5 хвилин, додайте вершкове масло та апельсиновий сік.
- Замісіть тісто ще раз, нарешті влийте спирт разом із шафраном і додайте терту апельсинову цедру.
- Велику форму (або дві менші) змастіть маслом і посипте борошном, викласти тісто приблизно на 1/3 висоти й дайте відпочити 40 – 50 хвилин.
- Коли тісто підніметься приблизно на 3/4 висоти форми, поставте паску в розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікайте приблизно 45 хвилин.
- Вистиглу паску можна посипати цукровою пудрою.