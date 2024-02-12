Ви одразу відчуєте весну: готуємо знамените спагетті путтанеска
Джерело:ВВС Food
Італійська кухня – це завжди про легкість та очікування тепла. Якщо звичних страв готувати не хочеться, завжди можна обрати інші опції.
Спагетті путтанеска – це ще один класичний представник італійської кухні. Цікаво, що широкої популярності поза Італією цей рецепт не здобув, однак дарма, адже страва не лише смачна, а й дуже ситна.
Цікаво Дешевший за лосося, але смаком не поступиться: особливий рецепт хека
Рецепт спагетті путтанеска
Час: 30 – 40 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– оливкова олія – 3 столові ложки;
– червона цибуля – 1, дрібно нарізана;
– часник – 6 зубчиків (дрібно нарізаємо);
– сушені пластівці чилі – 1/2 чайної ложки;
– філе анчоусів в олії – 12, дрібно нарізаних;
– каперси без води – 2 столові ложки;
– чорні оливки без кісточок – 100 грамів, дрібно нарізаємо;
– помідори черрі – 800 грамів (600 грамів нарізаємо на половинки, решту – на четвертинки);
– спагетті – 500 грамів;
– жменя нарізаної петрушки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Олію розігріваємо у великій сковороді на середньому вогні.
- Додаємо цибулю та смажимо 5 – 8 хвилин, поки вона не стане м'якою.
- Додаємо на сковорідку часник, пластівці чилі та анчоуси. Готуємо ще 2 – 3 хвилини.
- Додаємо каперси та помідори, які розрізані навпіл. Готуємо 8 хвилин або до моменту, поки помідори не почнуть розм'якшуватися.
- Поки готується соус, варимо спагетті, але на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Також під час процесу додаємо ополоник води з-під спагетті у соус. Ще один тримаємо про запас.
- Зливаємо воду зі спагетті, перекладаємо їх до соусу і додаємо ще трішки води.
- Готуємо 3 – 4 хвилини, додаємо петрушку. Солимо та перчимо (варто зважити, що анчоуси є добре солоними).
- Подаємо пасту в підігрітих мисках з пармезаном.
Смачного!