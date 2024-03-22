Що приготувати на вечерю у піст: рецепт салату, який має бути у кожної господині
22 березня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Салати – відмінний спосіб урізноманітнити свій раціон більшою кількістю овочів. Їх можна та навіть потрібно часто включати у свій раціон.
Хрусткий та поживний салат – чудова ідея для вечері. Його просто готувати, а його смак просто божественний.
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Рецепт салату з руколою та гранатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 2 жмені руколи;
– 1 гранат;
– 50 грамів сиру фета;
– 2 столові ложки очищеного насіння соняшнику;
– 100 грамів помідорів черрі;
– 2 столові ложки оливкової олії. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ”" які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!
Приготування:
- Помістіть руколу в миску, очистіть гранат і вийміть “плоди”.
- Змішайте руколу з гранатом, додайте розрізані навпіл помідори.
- Посипте все розкришеним сиром фета і насінням соняшнику.
- Приправте салат сіллю, перцем і злегка скропіть оливковою олією.