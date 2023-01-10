Роли без рису: улюблені суші без зайвої мороки
10 січня 2023, 08:39Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Ми відносимося до тих людей, які обожнюють поласувати японськими ролами, але не завжди є час та можливість їх готувати.
Роли без рису – чудова альтернатива традиційним, не така калорійна та простіша у приготуванні. На страву потрібно всього 20 хвилин, замість години.
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Також до спрощеної версії ролів не входить норі – морські водорості, їх заміняє огірок. А все решта у страві згідно з класичним рецептом: крем-сир, овочі та рибка.
Рецепт ролів без рису
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
– 2 огірки;
– половина упаковки крабових паличок;
– 100 грамів крем-сиру;
– 100 грамів слабосоленої червоної риби;
– половина авокадо;
– соус теріякі;
– насіння кунжуту;
– зелена цибуля;
– соєвий соус для подачі.
Приготування:
- ️Огірки нарізаємо економкою на тонкі скибки, добре просушуємо з двох сторін.
- ️Крабові палички розбираємо на волокна, і змішуємо з двома столовими ложками крем-сиру. Авокадо нарізаємо на невеликі шматочки.
- ️У скибку огірка викладаємо начинку з крабових паличок, шматочок авокадо і закручуємо. Так робимо зі всією начинкою.
- Щоб приготувати роли з рибкою на харчову плівку викладаємо сухі слайси огірка, змащуємо крем-сиром, викладаємо рибу, авокадо і скручуємо в міцний рулет. Нарізаємо на 10 шматочків.
- ️При подачі поливаємо соусом теріякі, посипаємо кунжутом, і зеленою цибулею.
Смачного!