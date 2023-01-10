Роли без рису: улюблені суші без зайвої мороки

10 січня 2023, 08:39
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Ми відносимося до тих людей, які обожнюють поласувати японськими ролами, але не завжди є час та можливість їх готувати.

Роли без рису – чудова альтернатива традиційним, не така калорійна та простіша у приготуванні. На страву потрібно всього 20 хвилин, замість години.

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Також до спрощеної версії ролів не входить норі – морські водорості, їх заміняє огірок. А все решта у страві згідно з класичним рецептом: крем-сир, овочі та рибка.

Рецепт ролів без рису

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 огірки;
 – половина упаковки крабових паличок;
 – 100 грамів крем-сиру;
 – 100 грамів слабосоленої червоної риби;
 – половина авокадо;
 – соус теріякі;
 – насіння кунжуту;
 – зелена цибуля;
 – соєвий соус для подачі.

Приготування:

  • ️Огірки нарізаємо економкою на тонкі скибки, добре просушуємо з двох сторін.
  • ️Крабові палички розбираємо на волокна, і змішуємо з двома столовими ложками крем-сиру. Авокадо нарізаємо на невеликі шматочки.

  • ️У скибку огірка викладаємо начинку з крабових паличок, шматочок авокадо і закручуємо. Так робимо зі всією начинкою.
  • Щоб приготувати роли з рибкою на харчову плівку викладаємо сухі слайси огірка, змащуємо крем-сиром, викладаємо рибу, авокадо і скручуємо в міцний рулет. Нарізаємо на 10 шматочків.
  • ️При подачі поливаємо соусом теріякі, посипаємо кунжутом, і зеленою цибулею.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак