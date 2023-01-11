Яскрава закуска на Старий Новий Рік 2023: не встоїть ніхто

11 січня 2023, 14:10
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Джерело:

Валерія Велігура

Попереду Старий Новий Рік 2023, який ми щороку відзначаємо в ніч на 14 січня. Якщо ви святкуєте цей день, приготуйте до столу яскравий та ситний закусочний рулет.

Шпинатний рулет з крем-сиром, улюбленою слабосоленою рибою стане яскравим доповненням святкового столу. Він підійде як до новорічного меню, так і на День народження чи інший родинний бенкет.

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Шпинат можна обирати згідно з сезоном: взимку морожений, влітку – свіжий.

Рецепт закусочного рулету зі шпинатом та рибою

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 150 г шпинату;
 – 3 курячих яйця;
 – 50 грамів борошна;
 – 200 грамів крем-сиру;
 – 200 – 250 грамів слабосоленої риби.

Приготування:

  • Якщо ви використовуєте свіжий шпинат, заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути. Якщо заморожений – заздалегідь дістаньте з морозилки та розморожуємо кілька годин у холодильнику.
  • Додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності.
  • Додаємо просіяне борошно та перемішуємо.

  • Білки з сіллю збиваємо міксером до стійких піків і в три етапи вводимо у тісто обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх, щоб маса не впала.
  • Виливаємо на лист з пергаментом і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
  • Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром нарізаної червоної риби (лосося, форелі).
  • Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак