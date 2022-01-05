Яскравий смак свята: рецепт неймовірної різдвяної куті

Кутя – обов'язкова зірка різдвяного столу. Рецепт страви має кожна родина, але інколи варто спробувати особливі поєднання інгредієнтів.

Кутя – це страва, яку завжди підсолоджують різними смаколиками. Мед, мак, фрукти – кожен може знайти для себе улюблений варіант.

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Кутя займає центральне місце на столі під час святкування Різдва, тож страва має бути не лише смачною, а й гарно виглядати.

Рецепт куті з маком, горіхами та в'яленою вишнею

Час: 24 – 30 годин

Порцій: 10

Різдвяна насолода / Фото Pinterest

Інгредієнти

500 грам цільнозернової пшениці;

100 грам маку;

2 – 3 столові ложки меду;

75 грам волоських горіхів;

30 грам родзинок;

50 грам в'яленої вишні.

Приготування