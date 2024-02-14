Візитна картка галицьких господинь: давній рецепт бюджетного та смачного яворівського пирога
Джерело:ZAXID.NET
Яворівський пиріг дуже часто готують галицькі господині. І не дарма, адже він – бюджетний та дуже смачний.
Яворівський пиріг готується дуже просто. Вам треба лише трохи часу та доступні продукти.
Окрім цього, він внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО. А виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод навіть приніс цей знаменитий пиріг на шоу "МастерШеф".
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Рецепт яворівського пирога
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 120 мілілітрів води або молока;
– 250 грамів борошна;
– 20 грамів свіжих дріжджів або 1 чайна ложка сухих;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, цукор до смаку.
Для начинки:
– 150 грамів гречки;
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– суміш сухих трав.
Приготування:
- Якщо використовуєте свіжі дріжджі, то розведіть їх у невеликій кількості теплої води або молока з ложкою цукру та відставте на кілька хвилин.
- Змішайте борошно, молоко чи воду, дріжджі, сіль, цукор, яйце та замісіть тісто. Додайте до нього олію та добре вимісіть. Накрийте та поставте в тепле місце.
- Тим часом картоплю почистьте, наріжте кубиками та відваріть. Зробіть пюре.
- Гречку зваріть. Цибулю дрібно поріжте та підсмажте на олії. Охолодіть все та змішайте. Зазвичай співвідношення гречки та картоплі становить приблизно 1:1. До начинки додайте спеції.
- З тіста розкачайте корж. На нього викладіть начинку, добряче відступивши від країв. Краї тіста підберіть та загорніть в них начинку, щоб вона опинилась, ніби у мішку.
- Добре заліпіть краї та переверніть в змащену олією форму заліпленими краями вниз. Верх пирога проколіть виделкою та змастіть жовтком. Випікайте при 200 градусах близько години.