Візитна картка галицьких господинь: давній рецепт бюджетного та смачного яворівського пирога

Яворівський пиріг дуже часто готують галицькі господині. І не дарма, адже він – бюджетний та дуже смачний.

Яворівський пиріг готується дуже просто. Вам треба лише трохи часу та доступні продукти.

Окрім цього, він внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО. А виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод навіть приніс цей знаменитий пиріг на шоу "МастерШеф".

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Рецепт яворівського пирога

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 120 мілілітрів води або молока;

– 250 грамів борошна;

– 20 грамів свіжих дріжджів або 1 чайна ложка сухих;

– 1 яйце;

– 50 мілілітрів олії;

– сіль, цукор до смаку.

Для начинки:

– 150 грамів гречки;

– 1 кілограм картоплі;

– 2 цибулини;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– суміш сухих трав.

Приготування:

Якщо використовуєте свіжі дріжджі, то розведіть їх у невеликій кількості теплої води або молока з ложкою цукру та відставте на кілька хвилин. Змішайте борошно, молоко чи воду, дріжджі, сіль, цукор, яйце та замісіть тісто. Додайте до нього олію та добре вимісіть. Накрийте та поставте в тепле місце. Тим часом картоплю почистьте, наріжте кубиками та відваріть. Зробіть пюре. Гречку зваріть. Цибулю дрібно поріжте та підсмажте на олії. Охолодіть все та змішайте. Зазвичай співвідношення гречки та картоплі становить приблизно 1:1. До начинки додайте спеції. З тіста розкачайте корж. На нього викладіть начинку, добряче відступивши від країв. Краї тіста підберіть та загорніть в них начинку, щоб вона опинилась, ніби у мішку. Добре заліпіть краї та переверніть в змащену олією форму заліпленими краями вниз. Верх пирога проколіть виделкою та змастіть жовтком. Випікайте при 200 градусах близько години.