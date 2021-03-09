Як приготувати яворівський пиріг з картоплі і гречки: пісний рецепт

Неймовірно смачний пиріг з картоплі та гречки чудово підійде для посту. Ми впевнені, що цей пиріг занурить вас у спогади з дитинства, адже нам так любили його готувати наші бабусі.
Гречаний пиріг на Галичині називають – яворівським. Він надзвичайно смачний та ситний. Під час посту його готують зі смаженою цибулькою, а у святкові дні додають ще шкварки та рясно поливають сметаною.
Читайте також Шоколадні пряники за рецептом кондитерки Лізи Глінської
Як приготувати яворівський пиріг
Інгредієнти для тіста:
– 30 г свіжих дріжджів;
– 2 ст. л соняшникової олії;
– 500 г борошна;
– дрібка солі;
– цукор на ваш смак;
– 250 мл теплої води;
– 2 жовтки.
Для начинки:
– 1 склянка гречки;
– 6 картоплин;
– 2 цибулини;
– соняшникова олія для смаження;
– 3 зубчики часнику.
- Для приготування дріжджового тіста посипте дріжджі цукром, дайте розійтися. З борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру і 1 жовтка замісіть некруте тісто, додайте олію та ще раз ретельно вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Покладіть готове тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно підросло.
- Поки тісто підростає, готуємо начинку для пирога. Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть в соленій воді до готовності та охолодіть.
- Промийте та відваріть гречку в підсоленій воді до готовності. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки.
- З’єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник та ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати спецій.
- Розкатайте тісто, викладіть в форму для випікання пирога, додайте начинку та розрівняйте силіконовою лопаткою або ложкою. Загорніть краї тіста, щоб вони вкрили всю начинку та защепіть краї пирога.
- Збийте виделкою жовток з водою та змастіть ним тісто. Випікайте пісний гречаний пиріг в духовці розігрітій до 200 градусів 60-65 хвилин. Смачного!