Як приготувати яєчню по-новому: три домашні рецепти

Якщо потрібно швидко приготувати смачний сніданок – приготуйте яєчню. Ми підготували для вас три простих рецепти: з солодким перцем, брускетою з авокадо та мікрогріном.
Яєчня – популярна страва зі смажених яєць, яку подають на сніданок. Вона смачна та поживна. Традиційно готують на пательні або запікають у спеціальних формах у духовці. Також додають овочі, гриби, цибулю, бекон, сосиски, тертий сир та хліб.
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- Час: 3 хвилин
- Порції: 2-3
- Калорійність на 100 грамів: 149
Яєчня з брускетою з авокадоІнгредієнти:
– 2-3 яйця;
– 1/2 авокадо;
– хліб;
– олія;
– перець;
– сіль.
- Авокадо почистіть, видаліть кісточку, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
- На розігріту пательню з олією вбийте яйця, обсмажте кілька хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку яєчню, на хліб – авокадо. За бажанням додайте улюблений соус або кетчуп.
Яєчня з брускетою з авокадо/ Фото Unsplash
Яєчня з мікрогріномІнгредієнти:
– 2-3 яйця;
– мікрогрін (або шпинат);
– олія;
– спеції;
– перець;
– сіль.
- На розігрітій пательні з олією, обсмажте яйця до готовності, додайте сіль, перець.
Смажені яйця/ Фото Unsplash
- Викладіть на тарілку яєчню, зверху – додайте митий мікрогрін.
Яєчня з мікрогріном/Фото Unsplash
Яєчня з солодким перцемІнгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 скибочки хліба;
– 50 грамів твердого сиру;
– солодкий перець;
– олія;
– перець;
– сіль.
- Перець ретельно помийте, почистіть від кісточок та насіння, наріжте кільцями.
- Хлібні скибочки обсмажте на пательні або підсушіть у духовці.
- На розігріту пательню з олією викладіть кільця з перцю, у середину вбийте яйця, додайте сіль, перець до смаку. Обсмажте з двох сторін протягом 2-3 хвилин (до готовності яєць).
Яєчня з солодким перцем/Фото Unsplash
- Сир натріть на грубій тертці.
- Готову страву викладіть на тарілку. За бажанням задекоруйте тертим сиром, додайте хліб. Смачного!