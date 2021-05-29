Як приготувати яєчню по-новому: три домашні рецепти

29 травня 2021 , 07:35
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Джерело:

24 канал

Якщо потрібно швидко приготувати смачний сніданок – приготуйте яєчню. Ми підготували для вас три простих рецепти: з солодким перцем, брускетою з авокадо та мікрогріном.

Яєчня – популярна страва зі смажених яєць, яку подають на сніданок. Вона смачна та поживна. Традиційно готують на пательні або запікають у спеціальних формах у духовці. Також додають овочі, гриби, цибулю, бекон, сосиски, тертий сир та хліб.

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  • Час: 3 хвилин
  • Порції: 2-3
  • Калорійність на 100 грамів: 149

Яєчня з брускетою з авокадо

Інгредієнти:
– 2-3 яйця;
– 1/2 авокадо;
– хліб;
– олія;
– перець;
– сіль.
  1. Авокадо почистіть, видаліть кісточку, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
  2. На розігріту пательню з олією вбийте яйця, обсмажте кілька хвилин до готовності.
  3. Викладіть на тарілку яєчню, на хліб – авокадо. За бажанням додайте улюблений соус або кетчуп.

Яєчня з брускетою з авокадо/ Фото Unsplash

Яєчня з мікрогріном

Інгредієнти:
– 2-3 яйця;
– мікрогрін (або шпинат);
– олія;
– спеції;
– перець;
– сіль.
  1. На розігрітій пательні з олією, обсмажте яйця до готовності, додайте сіль, перець.

Смажені яйця/ Фото Unsplash

  1. Викладіть на тарілку яєчню, зверху – додайте митий мікрогрін.

Яєчня з мікрогріном/Фото Unsplash

Яєчня з солодким перцем

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 скибочки хліба;
– 50 грамів твердого сиру;
– солодкий перець;
– олія;
– перець;
– сіль.
  1. Перець ретельно помийте, почистіть від кісточок та насіння, наріжте кільцями.
  2. Хлібні скибочки обсмажте на пательні або підсушіть у духовці.
  3. На розігріту пательню з олією викладіть кільця з перцю, у середину вбийте яйця, додайте сіль, перець до смаку. Обсмажте з двох сторін протягом 2-3 хвилин (до готовності яєць).

Яєчня з солодким перцем/Фото Unsplash

  1. Сир натріть на грубій тертці.
  2. Готову страву викладіть на тарілку. За бажанням задекоруйте тертим сиром, додайте хліб. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева