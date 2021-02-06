Як приготувати яйце пашот: поради від Євгена Клопотенка

Джерело:klopotenko.com
Смачний і швидкий сніданок – яйце пашот. Як правильно приготувати – розповідає український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, ресторатор, випускник французької школи Le Cordon Blue Євген Клопотенко.
Яйце пашот – традиційна страва французької кухні. Зазвичай готується способом пашотування – зануренням розбитого яйця в гарячу воду при температурі нижче від точки кипіння.
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Існує безліч технік приготування, але немає одного правила. Євген Клопотенко поділився рецептом приготування.
Важливо! Правильна температура води та свіжість яйця.
Яйце пашот – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: