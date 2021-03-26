Яйця Бенедикт на сніданок: смачний рецепт вишуканої страви

Вишукана страва на сніданок – яйця Бенедикт сподобається кожному.

Яйця Бенедикт – вишукана французька страва для сніданку. Здивуйте своїх рідних та приготуйте їм сніданок ресторанного рівня.

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На приготування двох порцій вам потрібно всього 15 хвилин, а результат вразить ваші смакові рецептори.

Рецепт яєць Бенедикт

Помийте цибулю, зніміть з неї лушпиння. Розріжте цибулю на дві половинки та дрібно наріжте. Бекон потрібно нарізати невеликими брусочками. Підготуйте каструлю з водою для приготування яйця пашот, налийте в воду оцет та поставте на слабкий вогонь. Розмішайте воду ложкою, щоб утворилась воронка. Делікатно розбийте яйце в воронку, перемішайте по краях, щоб закрутити яйце, але при цьому не пошкодити його. Варіть яйце 3 хвилини та дістаньте з води. Викладіть яйце пашот на щільний паперовий рушник, щоб вбралася зайва волога. Розігрійте сковорідку, додайте вершкового масла та підсмажте тости з обох сторін до золотої скоринки. Готові тости просушіть паперовим рушником, щоб позбутись зайвого жиру. На цьому ж маслі підсмажте цибулю та бекон. Для приготування соусу підготуйте парову баню, миска не повинна торкатись дном води. Викладіть в миску вершкове масло, розтопіть його та додайте солі. Ретельно помийте яйця, розділіть на білок і жовток. Для соусу ми використовуватимемо тільки жовтки. Легенько збийте жовтки виделкою та тоненькою цівкою вливайте їх в миску з вершковим маслом. Збивайте масу вінчиком та додайте лимонний сік. Продовжуйте перемішувати соус вінчиком, зніміть миску з водяної бані та перемішуйте ще кілька хвилин. Формуємо яйце Бенедикт: візьміть тарілку, в якій будете подавати страву, викладіть на неї тост, потім бекон з цибулею. Обережно викладіть на бекон яйце пашот та полийте соусом Голандез. Смачного!

– 50 г бекону;– 1 ст. л білого винного оцту;– 1 цибулина;– 50 г вершкового масла;– 2 скибочки тостового хліба;– 2 яйця;Для соусу Голандез:– 1 ч. л води;– 1 ст. л лимонного соку;– 65г вершкового масла;– 3 жовтки.