Яйця кокот з копченим лососем та щавлем: рецепт від Ольги Мартиновської

Якщо бажаєте вразити своїх рідних вишуканою стравою. Приготуйте яйця кокот з копченим лососем та щавлем за рецептом Ольги Мартиновської.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф Професіонали" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм оригінальним рецептом – яйця кокот з копченим лососем та щавлем.
Французьку страву зазвичай подають до основної страви або на сніданок. Її готують на водяній бані з різноманітною начинкою з додаванням яєць та запікають у маленьких формах (кокотницях) у духовці, а потім в них же подають.
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Яйця кокот з копченим лососем та щавлем
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 120 грамів копченого лосося;
– пучок молодого щавлю;
– сік половини лимона;
– 4 столові ложки сметани 15-20%;
– оливкова олія;
– сіль;
– перець.
- Для приготування ретельно помийте щавель, подрібніть ножем. На пательні з оливковою олією пасеруйте кілька хвилин. Залиште для охолодження.
- У мисці з'єднайте щавель зі сметаною, додайте лимонний сік, сіль, перець. Викладіть начинку на дно форми.
- В кожну форму вбийте по одному яйцю, закрийте фольгою.
- Форми поставте на деко у миску з кип'яченою водою (майже до верху форм).
- Розігрійте духову шафу до температури 160-180 градусів, відправте запікатись протягом 15 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, приберіть фольгу.
- Додайте кілька листків щавлю та шматочки копченого лосося.
- Подавайте з грінками з чорного або білого хліба. Смачного!