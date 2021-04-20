Яйця кокот з копченим лососем та щавлем: рецепт від Ольги Мартиновської

Якщо бажаєте вразити своїх рідних вишуканою стравою. Приготуйте яйця кокот з копченим лососем та щавлем за рецептом Ольги Мартиновської.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф Професіонали" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм оригінальним рецептом – яйця кокот з копченим лососем та щавлем.

Французьку страву зазвичай подають до основної страви або на сніданок. Її готують на водяній бані з різноманітною начинкою з додаванням яєць та запікають у маленьких формах (кокотницях) у духовці, а потім в них же подають.

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Яйця кокот з копченим лососем та щавлем

Для приготування ретельно помийте щавель, подрібніть ножем. На пательні з оливковою олією пасеруйте кілька хвилин. Залиште для охолодження. У мисці з'єднайте щавель зі сметаною, додайте лимонний сік, сіль, перець. Викладіть начинку на дно форми. В кожну форму вбийте по одному яйцю, закрийте фольгою. Форми поставте на деко у миску з кип'яченою водою (майже до верху форм). Розігрійте духову шафу до температури 160-180 градусів, відправте запікатись протягом 15 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, приберіть фольгу. Додайте кілька листків щавлю та шматочки копченого лосося. Подавайте з грінками з чорного або білого хліба. Смачного!

– 4 яйця;– 120 грамів копченого лосося;– пучок молодого щавлю;– сік половини лимона;– 4 столові ложки сметани 15-20%;– оливкова олія;– сіль;– перець.