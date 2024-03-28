Різниця є: як варити яйця на Великдень

Великдень – особливий час для кожного християнина. У це свято заведено освячувати кошик з різними продуктами. Яйця, паска, хрін, ковбаска – обов'язкові страви цього свята.

Яйця як символ відродження та нового життя є неодмінною частиною великоднього столу. Проте для того, щоб поставити їх у кошик чи потім на стіл, вони мають бути ідеальним. Як досягти цього результату – читайте у матеріалі Смачно 24.

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Чому на Великдень готують яйця

За повір'ям яєчна шкаралупа нагадує печеру, де Ісус був похований. Розтріскана шкаралупа – його воскресіння з мертвих. В християнській традиції яйце символізує подолання смерті, торжество життя і благополуччя.

Особлива страва / Фото unsplash

Як правильно зварити яйця

Для початку слід наповнити каструлю водою настільки, щоб вона покривала яйця на 2 – 3 сантиметри. Доведіть воду до кипіння на середньому вогні та всипте сіль або соду. Зменшіть вогонь і покладіть яйця у каструлю.

Це можна робити за допомогою ложки або шумівки. Для того, що яйця зварилися, але не стали гумовими, варіть їх не більше 10 хвилин. Після цього часу зніміть їх з вогню і обов'язково залийте холодною водою.

Секрети смачних яєць

Для того, щоб яйця були легко чистилися, додайте ложку соди у воду перед варінням. Щоб уникнути тріщин шкаралупи, додайте у воду трохи оцту чи лимонного соку.

Експерименти з фарбуванням

Великдень також відомий своїми яскравими та різноманітними яєчними фарбами. Ви можете випробувати різні природні барвники, наприклад, цибулю, куркуму або різні фрукти та овочі.

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