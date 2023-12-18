Підлива до вареників, юшка чи самостійна закуска – у білих грибів різноманітне використання. Але що робити, коли цього гриба у холодильнику немає, а приготувати смачну страву так хочеться?

Цікаво Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята

Чому білий гриб особливий

Білий гриб – найкращий з відомих їстівних грибів України. Його використовують свіжим, про запас сушать, засолюють, маринують.

Він відзначається вишуканим і виразним смаком та ароматом. Залежно від дерева, під яким росте білий гриб, вирізняють наступні підвиди: сосновий, березовий, дубовий, ялиновий.

Чи можна замінити білий гриб

Один із найкращих смачних та доступних грибів – це шампіньйони. Шампіньйони легко адаптуються до різних кулінарних технік. Вони можуть бути смажені, тушковані, варені, запечені. Завдяки своєму нейтральному смаку, шампіньйони чудово поєднуються з різними інгредієнтами.

Опеньки – це ще один чудовий варіант для приготування різноманітних страв. Вони мають насичений смак та аромат, що робить їх ідеальним доповненням до різних страв

Що додати до грибів, щоб збагатити їх смак

Навіть найсмачніша кулінарна добавка потребує спецій, щоб розкрити її повний смак. Гриби не можна їсти без солі і чорного перцю. При додаванні спецій не можна перестаратися. Занадто багато різноманітних ароматів може приглушити природний смак грибів. Найкращі варіанти – розмарин, чебрець, майоран, чабер, кмин, свіжа зелень петрушки або кропу.

Цікаво знати: як обрати особливий маринад для оселедця.