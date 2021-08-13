Італійське цукрове печиво: фантастичний рецепт на пиві
13 серпня 2021 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В італійського печива на пиві – казково ніжний смак. Дуже радимо приготувати цей десерт: він стане чудовим доповненням до вашої вранішньої кави!
Це один з найпростіших рецептів печива: тут усього 4 інгредієнти. Особливістю рецепту є світле пиво.
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Воно насичує тісто киснем і надає десерту неймовірного смаку!
Рецепт цукрового печива на пиві
Час: 2 години
Порцій: 2
Пиво робить печиво особливим / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 125 грам вершкового масла;
- 250 грамів борошна;
- 2 – 3 столові ложки цукру;
- 60 мілілітрів світлого пива.
Приготування:
- Холодне масло наріжте або натріть на грубій тертці.
- Борошно двічі просійте крізь сито.
- Змішайте масло з борошном і розітріть до дрібної крихти.
- Додайте до суміші цукор та пиво, швидко замісіть еластичне тісто й покладіть його до холодильника на 1 годину.
- Охолоджене тісто розділіть на 10 – 12 кульок. Із кожної кульки сформуйте печиво (форма – довільна).
- Обкачайте печиво в цукрі й викладіть на деко.
- Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Поради:
- Пиво можна замінити газованою водою.
- Щоб отримати печиво гарної форми, старайтеся розділити тісто на однакові за розміром кульки.
- Якщо тісто розкачати затонко, печиво вийде твердим та крихким. Тож ідеальна товщина тіста – ½ сантиметра. Тоді печиво буде м’яким та ніжним.