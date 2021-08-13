Італійське цукрове печиво: фантастичний рецепт на пиві

13 серпня 2021 , 15:45
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Джерело:

24 канал

В італійського печива на пиві – казково ніжний смак. Дуже радимо приготувати цей десерт: він стане чудовим доповненням до вашої вранішньої кави!

Це один з найпростіших рецептів печива: тут усього 4 інгредієнти. Особливістю рецепту є світле пиво

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Воно насичує тісто киснем і надає десерту неймовірного смаку!

Рецепт цукрового печива на пиві

Час: 2 години
Порцій: 2

Пиво робить печиво особливим / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 125 грам вершкового масла;
  • 250 грамів борошна;
  • 2 – 3 столові ложки цукру;
  • 60 мілілітрів світлого пива. 

Приготування: 

  1. Холодне масло наріжте або натріть на грубій тертці.
  2. Борошно двічі просійте крізь сито.
  3. Змішайте масло з борошном і розітріть до дрібної крихти.
  4. Додайте до суміші цукор та пиво, швидко замісіть еластичне тісто й покладіть його до холодильника на 1 годину.
  5. Охолоджене тісто розділіть на 10 – 12 кульок. Із кожної кульки сформуйте печиво (форма – довільна). 
  6. Обкачайте печиво в цукрі й викладіть на деко. 
  7. Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів. 

Поради:

  • Пиво можна замінити газованою водою.
  • Щоб отримати печиво гарної форми, старайтеся розділити тісто на однакові за розміром кульки.
  • Якщо тісто розкачати затонко, печиво вийде твердим та крихким. Тож ідеальна товщина тіста – ½ сантиметра. Тоді печиво буде м’яким та ніжним.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська