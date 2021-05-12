Все підбирається під шеф-кухаря – Євген Грибеник розповів про новий тренд в ресторанному бізнесі

Переможець 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та шеф-кухар ресторану "Фабіус" в столиці Євген Грибеник розповів читачам на своїй сторінці в інстаграм про новий тренд в ресторанному бізнесі.

Євген Грибеник працює на кухні з 15 років та з впевненістю може сказати, що він професійний шеф-кухар з великим стажем роботи.

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Талановитий шеф-кухар відмітив, що в ресторанному бізнесі набуває популярності новий тренд: віднедавна ресторатори почали розробляти концепції своїх закладів повністю під шеф-кухаря. Проте, ще кілька років тому все було зовсім навпаки.

Коли я тільки починав свій шлях у світі кулінарії, то ресторатори спочатку знаходили місце або приміщення, будували ресторан, вигадували концепцію і лише потім наймали шефа і команду. Але зараз все по-іншому, – прокоментував Євген Грибеник.

Кулінар відзначив, що на даний час багато проєктів розгортається саме навколо шеф-кухаря. Тобто концепція, ідея і навіть приміщення з кольором стін підбирається під шеф-кухаря.

Ми не можемо сказати, що так працюють більшість рестораторів, але тренд із впевненістю швидко набирає обертів серед популярних закладів, як нових, так і давніх.