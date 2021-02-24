Євген Клопотенко сів на дієту: які продукти кулінар прибрав зі свого раціону

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками в інстаграм, що після консультації зі спеціалістом дотримується дієти.

Відтепер Євген Клопотенко вимушений дотримуватися дієти через аналізи на лактозу. Дієтологи заборонили вживати червоне м'ясо, молоко та прибрати з раціону вуглеводи.

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Мене посадили на дієту. Заборонили їсти червоне м'ясо, вуглеводи після 15:00, вечеряти після 20:00 та пити молоко. От і настав трагічний момент в моєму житті. Я вийшов від дієтолога та почув, як небеса регочуть з мене, – прокоментував Євген Клопотенко

Євген Клопотенко відповідально підійшов до цього питання та запитав у спеціалістів, які продукти можна вживати. Спеціалісти відповіли, що сир можна включити до раціону.

Крім того, дієтологи рекомендували шеф-кухарю змінити денний режим.

Сказав, що я маю лягати спати до одинадцятої. Навіщо? Щоб м'язи у мене росли. Я сказав, що мені м'язи не потрібні, я на спорт не для цього ходжу, – поскаржився шеф-кухар.

Після відвідування дієтолога Євген зізнався, що встиг до 15:00 купити пончиків, вафельок та косичок з кленовим сиропом.

Бо на годиннику була половина третьої і я ще потрапляв у рамки дозволеного. Каву взяв без молока, – зізнався шеф-кухар.

Євген Клопотенко

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український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий, ресторатор, випускник французької школи Le Cordon Blue. 2015 року взяв участь у 5 сезоні українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" та став його переможцем. Засновник соціального проєкту зі зміни культури харчування Cult Food.

Нагадаємо, Євген Клопотенко зізнався, навіщо застрахував своє обличчя.