Треба лише залити окропом: готуємо смачні страви у термосі без світла

Через масовані обстріли та руйнування росіянами української енергетичної інфраструктури у багатьох містах вимикають світло. Проте воно не потрібне, щоб смачно та ситно поїсти.

Якщо у вас є щось, на чому можна приготувати окріп, то вам пощастило. Якщо ж немає, то зробіть його заздалегідь та залийте у термос.

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Які страви можна зробити за допомогою термоса та окропу

У термосі можна "зварити" овочевий суп. Для цього слід дуже дрібно нарізати картоплю, моркву, цибулю та броколі. Всипати їх у термос, додати зелений горошок та залити все двома склянками окропу. Через 1,5 – 2 години страва буде готова. Якщо немає можливості попередньо обсмажити м'ясо на пательні, краще не ризикувати. Проте для приготування курячого супу можна використовувати бульйонний кубик. Дрібно наріжте моркву та цибулю. Додайте спеції, вермішель, яка довго розварюється, залийте окропом та залиште в термосі на 30 хвилин. Якщо у вас є борщова заправка, то за кілька хвилин ви можете приготувати борщ в термосі. Покладіть у термос 0,25 літра заправки, шматочки ковбаси, зелень та часник. Залийте окропом та залиште на 20 – 30 хвилин.



У термосі можна приготувати навіть ризотто / Фото Depositphotos

Щоб зварити у термосі макарони, треба засипати їх під саму шийку, посолити, залити повністю окропом, закрутити кришку та залишити на 40 хвилин. У термосі можна приготувати навіть ризотто. Для цього прогрійте термос, наливши в нього окріп на кілька хвилин. Далі злийте воду та покладіть туди пропарений рис, сіль, спеції, оливкову олію та заморожену овочеву суміш. Залиште на 20 хвилин. Також у термосі можна приготувати яйця по-японськи. Онсен-тамаго – приготовані в гарячій воді яйця – мають дуже ніжний смак. У Японії їх готують у гарячих джерелах, але термос із цією задачею теж впорається! Візьміть кілька яєць і занурте їх у термос, залитий доверху окропом. Через 20 – 25 хвилин яйця будуть готові.