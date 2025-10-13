Ці колоритні тістечка повинні бути у кулінарному арсеналі кожної господині. Ними насолоджуються вже цілі покоління, тому так важливо передати цю чудову традицію далі. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом top_havchik_cooking.
Читайте також Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві
Десерт повинен бути гарним!
Для прикрашання "Їжачків" використайте різні види посипки або крему, щоб надати десерту особливого колориту, радить портал Cookpad.
Як приготувати "Їжачки"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
корж:
– 4 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 120 мілілітрів рослинної олії;
– 200 мілілітрів молока;
– ванілін до смаку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3 столові ложки какао;
– 260 грамів борошна;
крем:
– 180 грамів розм’якшеного вершкового масла;
– 1/2 банки згущеного молока.
Як приготувати їжачки: відео
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Підготуйте форму для випікання – змастіть її олією або застеліть пергаментом.
- Збийте яйця з цукром до пишної, світлої маси. Додайте олію, молоко та ванілін, перемішайте до однорідності.
- Просійте разом борошно, какао та розпушувач.
- Поступово введіть суху суміш у яєчну, постійно помішуючи, щоб тісто стало гладким і без грудочок.
- Перелийте тісто у форму та випікайте 10 – 15 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою, вона має залишитися сухою. Дайте бісквіту повністю охолонути.
- Підготуйте крем: збийте розм’якшене вершкове масло зі згущеним молоком до ніжної, кремової текстури. З охолодженого бісквіта виріжте кружечки.
- Залишки подрібніть руками або блендером у дрібну крихту.
- Змастіть один кружечок кремом, накрийте іншим, промажте краї кремом і обваляйте у бісквітній крихті.
- Верх також змастіть кремом і посипте крихтою. Поставте тістечка в холодильник на годину, щоб крем стабілізувався.
Смачного!
Який десерт варто спробувати?
Вам точно сподобається італійське печиво, яке не купиш у магазині.
Для нього потрібні лише яблука, яйця та кілька найпростіших інгредієнтів.