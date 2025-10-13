Ці колоритні тістечка повинні бути у кулінарному арсеналі кожної господині. Ними насолоджуються вже цілі покоління, тому так важливо передати цю чудову традицію далі. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом top_havchik_cooking.

Десерт повинен бути гарним!



Для прикрашання "Їжачків" використайте різні види посипки або крему, щоб надати десерту особливого колориту, радить портал Cookpad.

Як приготувати "Їжачки"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

корж:

– 4 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 120 мілілітрів рослинної олії;

– 200 мілілітрів молока;

– ванілін до смаку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 столові ложки какао;

– 260 грамів борошна;

крем:

– 180 грамів розм’якшеного вершкового масла;

– 1/2 банки згущеного молока.

Як приготувати їжачки: відео

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для випікання – змастіть її олією або застеліть пергаментом. Збийте яйця з цукром до пишної, світлої маси. Додайте олію, молоко та ванілін, перемішайте до однорідності. Просійте разом борошно, какао та розпушувач. Поступово введіть суху суміш у яєчну, постійно помішуючи, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Перелийте тісто у форму та випікайте 10 – 15 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою, вона має залишитися сухою. Дайте бісквіту повністю охолонути. Підготуйте крем: збийте розм’якшене вершкове масло зі згущеним молоком до ніжної, кремової текстури. З охолодженого бісквіта виріжте кружечки. Залишки подрібніть руками або блендером у дрібну крихту. Змастіть один кружечок кремом, накрийте іншим, промажте краї кремом і обваляйте у бісквітній крихті. Верх також змастіть кремом і посипте крихтою. Поставте тістечка в холодильник на годину, щоб крем стабілізувався.

Смачного!

