Ця випічка просто тане у роті: як легко зробити йогуртовий пляцок

Ніжна випічка – це завжди ідеальне доповнення до гарячих напоїв. Трішки старання, і на вашому столі опиниться просто неймовірний смаколик.

Ніжний пляцок – це насолода, яка додасть радості та енергії навіть у найскладніший день. Його можна посипати пудрою, покрити шоколадом або вдосконалити в інший спосіб відповідно до своїх вподобань.

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Рецепт йогуртового пляцка

Час: 1,5 години

Порцій: 10

Інгредієнти:

– 440 грамів борошна;

– 4 яйця;

– 200 грамів натурального йогурту;

– 150 грамів цукру;

– 170 мілілітрів олії каноли;

– чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі.

Приготування:

Відокремлюємо білки від жовтків.

Збиваємо жовтки з цукром. Поволі додаємо йогурт та олію. Добре збиваємо.

До суміші по одній ложці додаємо просіяне борошно з розпушувачем.

Білки солимо та збиваємо до стійкої піни.

Додаємо білки до маси.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Форму застеляємо пергаментним папером, змащуємо маслом та присипаємо борошном.

Перекладаємо масу у форму та випікаємо приблизно 1 годину (до "сухої палички").

Смачного!