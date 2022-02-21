У магазині більше не купуємо: рецепт трюфельних цукерок, який ви давно шукали
21 лютого 2022 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:Rubryka
Коли надворі похумуро та дощить, настрій піднімає щось солоденьке. Не охота йти до магазину? То приготуймо солодкий "допінг" – знамениті трюфелі – удома!
Трюфельні цукерки – улюблені солодощі кількох поколінь. Готуючи їх, ви й не схаменетеся, як від міжсезонної хандри не лишиться й сліду.
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А результат вашої роботи на кухні потішить усю родину!
Рецепт домашніх трюфельних цукерок
Час: 20 хвилин + час на застигання
Порцій: 4
Особливий смак / Фото Pexels
Інгредієнти
- 200 грам вершків (35%);
- 200 грам чорного шоколаду (з великим вмістом какао);
- 500 грам вершкового масла;
- какао для прикраси.
Приготування
- Розтоплюємо шоколад на водяній бані.
- В окремому посуді доводимо до кипіння вершки.
- Додаємо у вершкове масло киплячі вершки.
- Додаємо до суміші шоколад та ретельно перемішуємо.
- Суміш ставимо у холодильник на 2 – 3 години, вона має добре застигнути.
- Формуємо з маси кульки або конуси.
- Обкатуємо цукерки у какао та знову ставимо у холод.
Смачного!