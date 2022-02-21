У магазині більше не купуємо: рецепт трюфельних цукерок, який ви давно шукали

Коли надворі похумуро та дощить, настрій піднімає щось солоденьке. Не охота йти до магазину? То приготуймо солодкий "допінг" – знамениті трюфелі – удома!

Трюфельні цукерки – улюблені солодощі кількох поколінь. Готуючи їх, ви й не схаменетеся, як від міжсезонної хандри не лишиться й сліду.

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А результат вашої роботи на кухні потішить усю родину!

Рецепт домашніх трюфельних цукерок

Час: 20 хвилин + час на застигання

Порцій: 4

Особливий смак / Фото Pexels

Інгредієнти

200 грам вершків (35%);

200 грам чорного шоколаду (з великим вмістом какао);

500 грам вершкового масла;

какао для прикраси.

Приготування

Розтоплюємо шоколад на водяній бані. В окремому посуді доводимо до кипіння вершки. Додаємо у вершкове масло киплячі вершки. Додаємо до суміші шоколад та ретельно перемішуємо. Суміш ставимо у холодильник на 2 – 3 години, вона має добре застигнути. Формуємо з маси кульки або конуси. Обкатуємо цукерки у какао та знову ставимо у холод.

Смачного!