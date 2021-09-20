Забута українська страва – гомбовці: давній рецепт десерту з домашнього сиру та слив
Джерело:Євген Клопотенко
Відомий кухар та ресторатор Євген Клопотенко рецепт за рецептом повертає до сучасного меню страви наших предків. І сьогодні на черзі у нас – гомбовці. Для приготування цього ароматного десерту потрібні звичайні продукти й трішки часу. А результат вас неодмінно потішить!
Гомбовці – давня українськая страва, чимось схожа на ліниві вареники, тільки з начинкою та особливою паніровкою. Начиняти гамбовці можна ягодами, фруктами – залежно від смаку та сезону.
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У нас буде сливова начинка. А подаватимемо ми цю смакоту зі сметаною.
Рецепт гомбовців із кисломолочним сиром
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Гомбовці зі сливами / Фото Спадщина предків
– 500 г домашнього кисломолочного сиру;
– 1 куряче яйце;
– 50 – 80 г борошна;
– 100 г цукру;
– 10 г ванільного цукру;
– 250 г слив.
Для крихти:
– 50 г цукру;
– 100 г кукурудзяної крупи;
– дрібка солі.
Приготування:
- На сковорідці обсмажте кукурудзяну крупу з цукром. Не забувайте помішувати інгредієнти для крихти.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Коли цукор трішки розплавиться та загущуватися з крупою – зніміть сковорідку з плити.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Викладіть крупу з цукром на пергамент та перемішуйте руками, доки паніровка не охолоне.
- Додайте до домашнього сиру яйце, ванільний цукор і звичайний та перемішайте масу.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Додайте до сирної маси борошно та замісіть тісто.
- Сформуйте із сирної маси невеликі кульки однакового розміру.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Сливи добре промийте і розріжте навпіл. Приплюсніть сирну кульку і вкладіть усередину половинку сливи.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Защипніть краї та знову скачайте кульку із сирного тіста.
- Відваріть гомбовці у киплячій підсоленій воді до готовності. Щойно вони спливуть – вийміть шумовкою на таріль.
- Запаніруйте гомбовці в крихті й подавайте до столу теплими.
Смачного!