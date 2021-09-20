Забута українська страва – гомбовці: давній рецепт десерту з домашнього сиру та слив

20 вересня 2021 , 11:43
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Джерело:

Євген Клопотенко

Відомий кухар та ресторатор Євген Клопотенко рецепт за рецептом повертає до сучасного меню страви наших предків. І сьогодні на черзі у нас – гомбовці. Для приготування цього ароматного десерту потрібні звичайні продукти й трішки часу. А результат вас неодмінно потішить!

Гомбовці – давня українськая страва, чимось схожа на ліниві вареники, тільки з начинкою та особливою паніровкою. Начиняти гамбовці можна ягодами, фруктами – залежно від смаку та сезону.

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У нас буде сливова начинка. А подаватимемо ми цю смакоту зі сметаною.

Рецепт гомбовців із кисломолочним сиром

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Гомбовці зі сливами / Фото Спадщина предків

Інгредієнти:
 – 500 г домашнього кисломолочного сиру;
 – 1 куряче яйце;
 – 50 – 80 г борошна;
 – 100 г цукру;
 – 10 г ванільного цукру;
 – 250 г слив.
Для крихти:
 – 50 г цукру;
 – 100 г кукурудзяної крупи;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. На сковорідці обсмажте кукурудзяну крупу з цукром. Не забувайте помішувати інгредієнти для крихти.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Коли цукор трішки розплавиться та загущуватися з крупою – зніміть сковорідку з плити.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Викладіть крупу з цукром на пергамент та перемішуйте руками, доки паніровка не охолоне.
  1. Додайте до домашнього сиру яйце, ванільний цукор і звичайний та перемішайте масу.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Додайте до сирної маси борошно та замісіть тісто.
  1. Сформуйте із сирної маси невеликі кульки однакового розміру.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Сливи добре промийте і розріжте навпіл. Приплюсніть сирну кульку і вкладіть усередину половинку сливи.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Защипніть краї та знову скачайте кульку із сирного тіста.
  1. Відваріть гомбовці у киплячій підсоленій воді до готовності. Щойно вони спливуть – вийміть шумовкою на таріль.
  1. Запаніруйте гомбовці в крихті й подавайте до столу теплими.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак