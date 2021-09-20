Забута українська страва – гомбовці: давній рецепт десерту з домашнього сиру та слив

Відомий кухар та ресторатор Євген Клопотенко рецепт за рецептом повертає до сучасного меню страви наших предків. І сьогодні на черзі у нас – гомбовці. Для приготування цього ароматного десерту потрібні звичайні продукти й трішки часу. А результат вас неодмінно потішить!

Гомбовці – давня українськая страва, чимось схожа на ліниві вареники, тільки з начинкою та особливою паніровкою. Начиняти гамбовці можна ягодами, фруктами – залежно від смаку та сезону.

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У нас буде сливова начинка. А подаватимемо ми цю смакоту зі сметаною.

Рецепт гомбовців із кисломолочним сиром

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Гомбовці зі сливами / Фото Спадщина предків

– 500 г домашнього кисломолочного сиру;– 1 куряче яйце;– 50 – 80 г борошна;– 100 г цукру;– 10 г ванільного цукру;– 250 г слив.– 50 г цукру;– 100 г кукурудзяної крупи;– дрібка солі.

Приготування:

На сковорідці обсмажте кукурудзяну крупу з цукром. Не забувайте помішувати інгредієнти для крихти.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Коли цукор трішки розплавиться та загущуватися з крупою – зніміть сковорідку з плити.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Викладіть крупу з цукром на пергамент та перемішуйте руками, доки паніровка не охолоне.

Додайте до домашнього сиру яйце, ванільний цукор і звичайний та перемішайте масу.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Додайте до сирної маси борошно та замісіть тісто.

Сформуйте із сирної маси невеликі кульки однакового розміру.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Сливи добре промийте і розріжте навпіл. Приплюсніть сирну кульку і вкладіть усередину половинку сливи.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Защипніть краї та знову скачайте кульку із сирного тіста.

Відваріть гомбовці у киплячій підсоленій воді до готовності. Щойно вони спливуть – вийміть шумовкою на таріль.

Запаніруйте гомбовці в крихті й подавайте до столу теплими.

Смачного!