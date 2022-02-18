Токмачі з картоплі та квасолі: забуті рецепти волинської кухні

18 лютого 2022 , 17:07
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Джерело:

Волинь 24

Ніжні картопляно-квасолеві токмачі зазвичай подавали до наваристого капусняку або ж окремо, зі сметаною та шкварками. Приготуйте їх на обід – вас приємно здивує смак старовинної страви!

Найчастіше наші предки готували картопляні токмачі. Але ми пропонуємо цікавіший варіант –  із картоплею та квасолею. 

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Подавайте страву, рясно поливши смаженою цибулькою або шкварками. Смакують токмачі також із квашеними овочами або й просто з кисляком.

Рецепт волинських токмачів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 1 кілограм картоплі;
 – 1 – 2 склянки світлої або темної квасолі;
 – 3 ріпчасті цибулини;
 – 2 столові ложки олії;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – 200 грамів сала.

Приготування:

  1. Звечора замочіть квасолю у воді. Уранці воду злийте, квасолю промийте під проточною водою й відваріть до готовності (15 – 30 хвилин після закипання).
  1. Картоплю ретельно помийте, почистьте й відваріть у підсоленій воді до готовності.
  1. Тим часом наріжте дрібними кубиками й обсмажте на олії цибулю. Коли вона стане прозорою, вимкніть вогонь.
  1. Злийте воду з відварених картоплі та квасолі. (За бажанням звільніть останню від шкірки). З'єднайте їх у каструлі й розімніть товкачем. Додайте смажену цибулю, спеції й розімніть масу ще раз.
  1. Дайте пюре трішки охолонути.
  1. А поки наріжте кубиками й обсмажте на розігрітій сковорідці сало, щоб жир витопився й у вас вийшли хрумкі шкварки (5 – 8 хвилин).
  1. З теплого картопляно-квасолевого пюре сформуйте колобки завбільшки із середню картоплину. Токмачі готові!
  1. За бажанням їх можна зарум'янити в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці (упродовж 10 – 15 хвилин).
  2. Подавайте токмачі до столу зі шкварками або сметаною.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак