Токмачі з картоплі та квасолі: забуті рецепти волинської кухні
18 лютого 2022 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:Волинь 24
Ніжні картопляно-квасолеві токмачі зазвичай подавали до наваристого капусняку або ж окремо, зі сметаною та шкварками. Приготуйте їх на обід – вас приємно здивує смак старовинної страви!
Найчастіше наші предки готували картопляні токмачі. Але ми пропонуємо цікавіший варіант – із картоплею та квасолею.
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Подавайте страву, рясно поливши смаженою цибулькою або шкварками. Смакують токмачі також із квашеними овочами або й просто з кисляком.
Рецепт волинських токмачів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 1 кілограм картоплі;
– 1 – 2 склянки світлої або темної квасолі;
– 3 ріпчасті цибулини;
– 2 столові ложки олії;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 200 грамів сала.
Приготування:
- Звечора замочіть квасолю у воді. Уранці воду злийте, квасолю промийте під проточною водою й відваріть до готовності (15 – 30 хвилин після закипання).
- Картоплю ретельно помийте, почистьте й відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Тим часом наріжте дрібними кубиками й обсмажте на олії цибулю. Коли вона стане прозорою, вимкніть вогонь.
- Злийте воду з відварених картоплі та квасолі. (За бажанням звільніть останню від шкірки). З'єднайте їх у каструлі й розімніть товкачем. Додайте смажену цибулю, спеції й розімніть масу ще раз.
- Дайте пюре трішки охолонути.
- А поки наріжте кубиками й обсмажте на розігрітій сковорідці сало, щоб жир витопився й у вас вийшли хрумкі шкварки (5 – 8 хвилин).
- З теплого картопляно-квасолевого пюре сформуйте колобки завбільшки із середню картоплину. Токмачі готові!
- За бажанням їх можна зарум'янити в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці (упродовж 10 – 15 хвилин).
- Подавайте токмачі до столу зі шкварками або сметаною.
Смачного!