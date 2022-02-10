Неймовірний кукурудзяний токан: повертаємо до меню улюблені страви предків

Наша кухня багата на смачні, колоритні страви. Та з часом забуваються рецепти навіть дуже популярних колись наїдків. Почнімо відроджувати старовинні страви. Наприклад, токан.

Кукурудзяний токан був особливо популярний на Західній Україні, куди прийшов із румунської кухні. Часто токан плутають із мамалигою, але досвідчені кулінари знають: це різні страви.

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Рецепт токану з бринзою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Смак традицій / Фото pixabay

Інгредієнти:

300 грамів кукурудзяної крупи;

1,2 літра води;

вершкове масло;

твердий сир;

бринза;

смалець;

сіль – на ваш смак.

Приготування:

Варимо кукурудзяну кашу. Наливаємо воду у великий баняк, засипаємо крупу в холодну воду та постійно помішуємо. Додавати крупу або воду в процесі не бажано – каша має вийти не надто густою, але й не надто рідкою. В готову кашу додаємо трішки вершкового масла. Після цього кашу можна посолити, але варто враховувати те, наскільки солений сир. Беремо велику металеву миску і ставимо на невеликій відстані над плитою. Дно миски змашуємо смальцем. Слоїмо токан: викладаємо до миски 1 – 2 сантиметри каші й посипаємо її сиром і бринзою. За бажанням можна додавати шкварки. Щоб каша не вийшла сухою, у кожен рівень можна додавати трішки вершкового масла. Коли кашу переслоїли, зверху поливаємо шкварками та посипаємо бринзою.

Смачного!