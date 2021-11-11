Задовільнить найвибагливіший смак: курячий суп, якому кілька сотень років

Суп тортилья – надзвичайно смачна мексиканська страва, основу для якої готувало ще плем’я мая. Свою назву він отримав завдяки смужкам хрустких коржів, які є "родзинкою" цієї страви.

Коржі, які використовують у супі, почали готувати на території Мексики ще кілька сотень років до нашої ери у племені мая. У 16 столітті до Мексики прийшли іспанці, які принесли традицію готування супу. З того часу почалося злиття цих двох культур, надбанням якого став знаменитий суп тортилья.

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Такі супи часто подають як закуску до їжі. Вони недорогі і є хорошим способом зігрітися або навіть охолодитися (гостра їжа викликає піт, що призводить до процесу охолодження).

Рецепт мексиканського супу тортилья

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Особливий суп / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

1 цибулина;

2 столові ложки олії;

2 зубчики часнику;

1 морква;

шматочок селери;

1 столова ложка вершкового масла;

200 грам курячого філе;

1 червоний болгарський перець;

4 – 5 штук сушених помідорів;

1 літра гарячого бульйону;

1 банка очищених помідорів;

1 банка кукурудзи;

1 банка червоної квасолі;

2 столові ложки томатної пасти;

2 столові ложки петрушки;

спеції: 2 чайні ложки паприки, чверть чайної ложки гострого червоного перцю, 2 чайні ложки орегано, 2 чайні ложки меленого кмину, сіль;

6 готових тортилей;

сметана для подачі.

Приготування:

У широкій каструлі обсмажте до готовності нарізану кубиками цибулю. Додати дрібно натертий часник і тертку - моркву і селеру, натерті на більшу сітку. Смажити, періодично помішуючи, приблизно 5 хвилин. Додайте вершкове масло і нарізане дрібними кубиками куряче філе. Приправте його дрібкою солі, перцю і додайте всі спеції. Обсмажуйте, помішуючи, близько 5 хвилин. Додайте нарізаний кубиками перець і готуйте 2 хвилини, при необхідності додайте ще олії. Додайте нарізані в’ялені помідори. Влити гарячий бульйон і довести до кипіння. Додайте попередньо змішані консервовані помідори, перемішайте і готуйте близько 10 хвилин без кришки або під відкритою кришкою. Додати осушену кукурудзу та консервовану квасолю (злегка промити на ситі), перемішати і варити, близько 10 хвилин. Додайте петрушку і, помішуючи, готуйте 1 – 2 хвилини. Приготуйте соломку . У сковороду середнього розміру налийте олії. Нагрійте на помірному вогні, але олія не повинна диміти. Покладіть в сковороду тортилью, нарізану соломкою, і смажте до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини. Розлийте суп по тарілках і прикрасьте сметаною та соломкою з тортильї.

За бажанням подавати такий суп можна з тертою моцарелою, гострим перцем і авокадо.Тортилью можна замінити на лаваш, просто обирайте максимально товстий і бажано з кукурудзяного борошна.