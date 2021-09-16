Щоб імам був у захваті: як приготувати дивовижну страву із баклажанами

Осінь – пора свіжих овочів. Тож їхнім смаком треба насолодитися сповна. Рецептів для овочів – безліч. Ми добираємо для вас особливі. Цього разу пропонуємо на ваш суд східний пиріг із баклажанами!

Баклажани відомі людству з давніх-давен. Щоправда, популярність на кухні цей овоч завоював не відразу: давні греки, приміром, називали його "яблуком безумства".

Але з часом баклажани стали бажаним гостем на будь-якому столі. Окрім божественного смаку вони вирізняються й чудовим складом: у них багато клітковини, мало калорій і сила-силенна вітамінів та мінералів.

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У Турції та на Балканах дуже популярною стравою є імам баялди, що в перекладі означає "імам очманів". За легендою, один імам отримав таке велике задоволення від страви, що знепритомнів. Сьогодні ми готуватимемо не цю закуску, а пиріг із баклажанами. Але запевняємо: від його смаку імам також був би в захваті!

Рецепт пирога з баклажанами

Інгредієнти:

баклажан – 1 штука (середнього розміру);

помідори чері – 10 шт. (або один великий твердий помідор);

яйця – 2 шт.;

оливкова олія – ​​8 ст. л.;

борошно – ⅔ скл.;

⅔ розпушувач – 1 ч. л.;

орегано сушене – дрібка;

вода або молоко – 1 – 2 ст. л.;

1 – 2 ст. л.; сіль – на ваш смак.

Приготування:

Ріжемо баклажан кружальцями по 0,5 см, посипаємо сіллю й залишаємо на 20 хвилин, щоб з овоча пішла зайва гіркота. Після цього сіль змиваємо, а баклажани відціджуємо. Розігріваємо на сковорідці половину олії й 5 хвилин смажимо на ній баклажани до золотавого кольору. Обсушуємо баклажани серветкою. Збиваємо яйце із сіллю, орегано та рештою олії. Борошно, змішавши з розпушувачем, просіюємо в яєчну суміш. Якщо тісто загусте, додаємо 1 – 2 ст. л. молока або води. Помідори чері ріжемо навпіл (великий помідор – на 12 – 16 скибочок) і звільняємо від насіння. Додаємо до тіста баклажани та помідори. Змащуємо форму, у якій пектиметься страва, олією або маслом. Викладаємо тісто у форму: воно має заповнити її на ⅔. Також можна розкатати тісто на зразок піци та викласти начинку зверху. Посипаємо пиріг орегано й випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!