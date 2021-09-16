Щоб імам був у захваті: як приготувати дивовижну страву із баклажанами

16 вересня 2021 , 10:45
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Джерело:

Food & Mood

Осінь – пора свіжих овочів. Тож їхнім смаком треба насолодитися сповна. Рецептів для овочів – безліч. Ми добираємо для вас особливі. Цього разу пропонуємо на ваш суд східний пиріг із баклажанами!

Баклажани відомі людству з давніх-давен. Щоправда, популярність на кухні цей овоч завоював не відразу: давні греки, приміром, називали його "яблуком безумства".

Але з часом баклажани стали бажаним гостем на будь-якому столі. Окрім божественного смаку вони вирізняються й чудовим складом: у них багато клітковини, мало калорій і сила-силенна вітамінів та мінералів.

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У Турції та на Балканах дуже популярною стравою є імам баялди, що в перекладі означає "імам очманів". За легендою, один імам отримав таке велике задоволення від страви, що знепритомнів. Сьогодні ми готуватимемо не цю закуску, а пиріг із баклажанами. Але запевняємо: від його смаку імам також був би в захваті!

Рецепт пирога з баклажанами

Інгредієнти:

  • баклажан – 1 штука (середнього розміру);
  • помідори чері – 10 шт. (або один великий твердий помідор);
  • яйця – 2 шт.;
  • оливкова олія – ​​8 ст. л.;
  • борошно – скл.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • орегано сушене – дрібка;
  • вода або молоко – 1 – 2 ст. л.;
  • сіль – на ваш смак.

Приготування:

  1. Ріжемо баклажан кружальцями по 0,5 см, посипаємо сіллю й залишаємо на 20 хвилин, щоб з овоча пішла зайва гіркота. Після цього сіль змиваємо, а баклажани відціджуємо.
  2. Розігріваємо на сковорідці половину олії  й 5 хвилин смажимо на ній баклажани до золотавого кольору. Обсушуємо баклажани серветкою.
  3. Збиваємо яйце із сіллю, орегано та рештою олії.
  4. Борошно, змішавши з розпушувачем, просіюємо в яєчну суміш. Якщо тісто загусте, додаємо 1 – 2 ст. л. молока або води.
  5. Помідори чері ріжемо навпіл (великий помідор – на 12 – 16 скибочок) і звільняємо від насіння.
  6. Додаємо до тіста баклажани та помідори.
  7. Змащуємо форму, у якій пектиметься страва, олією або маслом.
  8. Викладаємо тісто у форму: воно має заповнити її на ⅔. Також можна розкатати тісто на зразок піци та викласти начинку зверху.
  9. Посипаємо пиріг орегано й випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська