Закарпатські голубці: справжній рецепт давньої української страви

Рецептів голубців – безліч. Із м'ясом та пісних – із грибами, тертою картоплею, гречкою, рисом та морквою... Голубці по-закарпатськи дуже хитромудрі. Їх готують у грибному соусі, а замість рубленого м'яса в них відбивні!

За автентичним рецептом, голубці томлять пару годин у печі. Але й у духовці вони також виходять чудово. Упевнені, закарпатський варіант голубців стане вашим улюбленим!

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Рецепт закарпатських голубців

Час: 3 години

3 години Порції: 8 – 10



Голубці / Фото Кухарі

– 700 г свинячих відбивних;– 1 білоголова капустина;– 300 г грибів – на ваш смак;– 40 г томатної пасти;– 40 мл вершків;– 1 ріпчаста цибулина;– сіль – на ваш смак;– мелений чорний перець – на ваш смак.

Приготування:

Закип'ятіть у великій каструлі воду й опустіть у неї качан капусти. По черзі зніміть із капустини листя.

Відваріть у підсоленій воді рис до напівготовності.

Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Потім додайте до грибів нарізану дрібним кубиком цибулю й обсмажуйте далі.

Влийте до овочевої засмажки томатну пасту й усе перемішайте.

Щоб соус не був загустим, додайте до нього 300 мл води. Доведіть його до кипіння й зніміть із плити.

Тонко відбийте шматочки м'яса.

Сформуйте голубці: на капустяний листок покладіть відбивну, зверху рис і все загорніть конвертом.

Перекладіть сформовані голубці до каструлі. Додайте лавровий лист, часник на свій смак та чорний перець.

Залийте голубці грибним соусом і закрийте кришкою.

Відправте голубці до духовки, розігрітої до 180 – 200 градусів, на 2 години.

Подати голубці по-закарпатськи можна просто в соусі, у якому вони тушкувалися, а можна приготувати до них улюблений гарнір.

Смачного!