Закарпатські голубці: справжній рецепт давньої української страви
8 вересня 2021 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:Кухарі
Рецептів голубців – безліч. Із м'ясом та пісних – із грибами, тертою картоплею, гречкою, рисом та морквою... Голубці по-закарпатськи дуже хитромудрі. Їх готують у грибному соусі, а замість рубленого м'яса в них відбивні!
За автентичним рецептом, голубці томлять пару годин у печі. Але й у духовці вони також виходять чудово. Упевнені, закарпатський варіант голубців стане вашим улюбленим!
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Рецепт закарпатських голубців
- Час: 3 години
- Порції: 8 – 10
Голубці / Фото Кухарі
– 700 г свинячих відбивних;
– 1 білоголова капустина;
– 300 г грибів – на ваш смак;
– 40 г томатної пасти;
– 40 мл вершків;
– 1 ріпчаста цибулина;
– сіль – на ваш смак;
– мелений чорний перець – на ваш смак.
Приготування:
- Закип'ятіть у великій каструлі воду й опустіть у неї качан капусти. По черзі зніміть із капустини листя.
- Відваріть у підсоленій воді рис до напівготовності.
- Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Потім додайте до грибів нарізану дрібним кубиком цибулю й обсмажуйте далі.
- Влийте до овочевої засмажки томатну пасту й усе перемішайте.
- Щоб соус не був загустим, додайте до нього 300 мл води. Доведіть його до кипіння й зніміть із плити.
- Тонко відбийте шматочки м'яса.
- Сформуйте голубці: на капустяний листок покладіть відбивну, зверху рис і все загорніть конвертом.
- Перекладіть сформовані голубці до каструлі. Додайте лавровий лист, часник на свій смак та чорний перець.
- Залийте голубці грибним соусом і закрийте кришкою.
- Відправте голубці до духовки, розігрітої до 180 – 200 градусів, на 2 години.
- Подати голубці по-закарпатськи можна просто в соусі, у якому вони тушкувалися, а можна приготувати до них улюблений гарнір.
Смачного!