Закарпатські голубці: справжній рецепт давньої української страви

8 вересня 2021 , 18:06
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Джерело:

Кухарі

Рецептів голубців – безліч. Із м'ясом та пісних – із грибами, тертою картоплею, гречкою, рисом та морквою... Голубці по-закарпатськи дуже хитромудрі. Їх готують у грибному соусі, а замість рубленого м'яса в них відбивні!

За автентичним рецептом, голубці томлять пару годин у печі. Але й у духовці вони також виходять чудово. Упевнені, закарпатський варіант голубців стане вашим улюбленим!

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Рецепт закарпатських голубців

  • Час: 3 години
  • Порції: 8 – 10


Голубці / Фото Кухарі

Інгредієнти:
 – 700 г свинячих відбивних;
 – 1 білоголова капустина;
 – 300 г грибів – на ваш смак;
 – 40 г томатної пасти;
 – 40 мл вершків;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – сіль – на ваш смак;
 – мелений чорний перець – на ваш смак.

Приготування:

  1. Закип'ятіть у великій каструлі воду й опустіть у неї качан капусти. По черзі зніміть із капустини листя.
  1. Відваріть у підсоленій воді рис до напівготовності.
  1. Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Потім додайте до грибів нарізану дрібним кубиком цибулю й обсмажуйте далі.
  1. Влийте до овочевої засмажки томатну пасту й усе перемішайте. 
  1. Щоб соус не був загустим, додайте до нього 300 мл води. Доведіть його до кипіння й зніміть із плити.
  1. Тонко відбийте шматочки м'яса.
  1. Сформуйте голубці: на капустяний листок покладіть відбивну, зверху рис і все загорніть конвертом.
  1. Перекладіть сформовані голубці до каструлі. Додайте лавровий лист, часник на свій смак та чорний перець.
  1. Залийте голубці грибним соусом і закрийте кришкою.
  1. Відправте голубці до духовки, розігрітої до 180 – 200 градусів, на 2 години.
  1. Подати голубці по-закарпатськи можна просто в соусі, у якому вони тушкувалися, а можна приготувати до них улюблений гарнір.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак