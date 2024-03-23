Це їли ще наші предки: готуємо неймовірний закарпатський гуляш з квасолею
23 березня 2024, 14:30Читать новость на русском
Джерело:"Закарпатська Господиня"
Приготуйте на вихідні неймовірно смачний гуляш з квасолею. Ця ситна та поживна страва точно вразить вас своїми багатими ароматами.
М'ясо вийде дуже ніжним. А пахучий болгарський перець перетворить страву на шедевр.
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Закарпатський гуляш з квасолею
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 800 грамів свинини;
– 1,5 кілограма картоплі;
– 2 моркви;
– 2 цибулини;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 томат;
– 300 грамів відвареної квасолі;
– сіль, перець, петрушка до смаку;
– 2 чайні ложки меленої паприки;
– 4 столові ложки олії.
Приготування:
- Почистьте моркву та цибулю. Поріжте цибулю дрібним кубиком, моркву – кружечками, м’ясо – тонкими смужками, почищені томати – дрібними шматочками, перець – смужками, а картоплю – великими кубиками.
- У каструлю для гуляшу налийте олію та насипте цибулю. Смажте до легкого зарум’янення. Всипте паприку, перемішайте та додайте м’ясо. Перемішайте.
- Приправте сіллю й перцем до смаку. Додайте томати, моркву, перець та перемішайте. Влийте трохи гарячої води та тушкуйте під кришкою на тихому вогні до готовності. Періодично помішуйте страву.
- Коли м’ясо буде м’яке, засипте картоплю. Влийте гарячу воду, щоб вона все покрила, перемішайте, знову додайте до смаку сіль і спеції. Варіть під кришкою до готовності картоплі.
- Додайте варену квасолю, перемішайте та збільште вогонь. Коли гуляш закипить, проваріть його 1 – 2 хвилини. Додайте нарізану зелень, накрийте кришкою й залиште настоятися щонайменше на 10 хвилин.