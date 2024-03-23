Це їли ще наші предки: готуємо неймовірний закарпатський гуляш з квасолею

23 березня 2024, 14:30
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Джерело:

"Закарпатська Господиня"

Приготуйте на вихідні неймовірно смачний гуляш з квасолею. Ця ситна та поживна страва точно вразить вас своїми багатими ароматами.

М'ясо вийде дуже ніжним. А пахучий болгарський перець перетворить страву на шедевр.

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Закарпатський гуляш з квасолею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 800 грамів свинини;
– 1,5 кілограма картоплі;
– 2 моркви;
– 2 цибулини;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 томат;
– 300 грамів відвареної квасолі;
– сіль, перець, петрушка до смаку;
– 2 чайні ложки меленої паприки;
– 4 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Почистьте моркву та цибулю. Поріжте цибулю дрібним кубиком, моркву – кружечками, м’ясо – тонкими смужками, почищені томати – дрібними шматочками, перець – смужками, а картоплю – великими кубиками.
  2. У каструлю для гуляшу налийте олію та насипте цибулю. Смажте до легкого зарум’янення. Всипте паприку, перемішайте та додайте м’ясо. Перемішайте.
  3. Приправте сіллю й перцем до смаку. Додайте томати, моркву, перець та перемішайте. Влийте трохи гарячої води та тушкуйте під кришкою на тихому вогні до готовності. Періодично помішуйте страву.
  4. Коли м’ясо буде м’яке, засипте картоплю. Влийте гарячу воду, щоб вона все покрила, перемішайте, знову додайте до смаку сіль і спеції. Варіть під кришкою до готовності картоплі.
  5. Додайте варену квасолю, перемішайте та збільште вогонь. Коли гуляш закипить, проваріть його 1 – 2 хвилини. Додайте нарізану зелень, накрийте кришкою й залиште настоятися щонайменше на 10 хвилин.
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Автор: Ольга Котів