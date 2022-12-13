Проста закуска до Новорічного столу з крабовими паличками

13 грудня 2022, 11:28
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Джерело:

Інстаграм Таті Чуднова

До Новорічних свят залишається все менше часу, а це означає, що пора формувати святкове меню.

Смачна та проста закуска з крабових паличок, свіжого огірка та плавленого сиру стане окрасою святкового столу. Її можна приготувати без електрики, якщо не випікати корзинки з листкового тіста, а купити їх у магазині.

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Проте, якщо у вас є вільні кілька хвилин та електроенергія – обов'язково випечіть їх власноруч. Ми пропонуємо вам взяти одразу готове листкове тісто, так значно швидше та економніше.

Рецепт Новорічної закуски з крабовими паличками

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – листкове тісто;
 – сире куряче яйце;
 – насіння кунжуту;
 – крабові палички;
 – огірок;
 – плавлений сир (рідкий);
 – сіль.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180  – 190 градусів. Розкачайте тісто та вирізаємо з нього склянкою кола. Змащуємо їх яєчним жовтком та перекладаємо на деко. Посипаємо насінням кунжуту.
  • Відправте їх випікатися 10 – 12 хвилин, до готовності.

  • Доки основа в духовці, формуємо начинку. Нарізаємо кубиками крабові палички, огірки та заправляємо все рідким плавленим сиром. За бажанням посоліть все та перемішайте.
  • Дістаємо готові коржики з духовки, даємо їх охолонути та розрізаємо навпіл.
  • У серединку кожного з них викладаємо начинку та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак