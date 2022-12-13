Проста закуска до Новорічного столу з крабовими паличками

До Новорічних свят залишається все менше часу, а це означає, що пора формувати святкове меню.

Смачна та проста закуска з крабових паличок, свіжого огірка та плавленого сиру стане окрасою святкового столу. Її можна приготувати без електрики, якщо не випікати корзинки з листкового тіста, а купити їх у магазині.

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Проте, якщо у вас є вільні кілька хвилин та електроенергія – обов'язково випечіть їх власноруч. Ми пропонуємо вам взяти одразу готове листкове тісто, так значно швидше та економніше.

Рецепт Новорічної закуски з крабовими паличками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– листкове тісто;– сире куряче яйце;– насіння кунжуту;– крабові палички;– огірок;– плавлений сир (рідкий);– сіль.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів. Розкачайте тісто та вирізаємо з нього склянкою кола. Змащуємо їх яєчним жовтком та перекладаємо на деко. Посипаємо насінням кунжуту.

Відправте їх випікатися 10 – 12 хвилин, до готовності.

Доки основа в духовці, формуємо начинку. Нарізаємо кубиками крабові палички, огірки та заправляємо все рідким плавленим сиром. За бажанням посоліть все та перемішайте.

Дістаємо готові коржики з духовки, даємо їх охолонути та розрізаємо навпіл.

У серединку кожного з них викладаємо начинку та подаємо до столу.

Смачного!