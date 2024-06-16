Справжній хіт літнього сезону: як приготувати шашлик з лаваша
16 червня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:olga.riabenko
З лаваша можна приготувати фантастичну страву на мангалі. Варто лише додати до нього трохи фаршу.
Такі шашлички готуються елементарно. Обов'язково спробуйте, щоб збагатити своє меню на барбекю.
Варто спробувати Бюджетно та дуже смачно: як правильно запекти рибу на грилі
Шашлики з лаваша
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 болгарські перці;
– 1 цибулина;
– 50 грамів петрушки;
– 1 кілограм свинячого фаршу;
– 2 лаваші;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як готувати шашлик з лаваша: відео
Приготування:
- Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
- Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
- Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
- Поріжте рулетик на порційні шматочки.
- Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.