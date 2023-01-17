Бюджетна закуска з оселедцем: її полюблять усі
17 січня 2023, 12:37Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Коли хочеться чогось смачного, а в холодильнику з продуктів тільки оселедець – рішення є! Приготуємо смачні канапки з рибою та буряком.
Закуска з оселедцем – це завжди вдалий вибір до святкового і буденного столу. Також така закуска красиво пасуватиме до пісного столу.
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Незмінною парою для оселедця є буряк. Вони пасують один одному як борщ і сметана, сирники та родзинки. Спробуйте такий варіант бюджетної закуски та не пожалкуєте.
Рецепт закуски з оселедця
- Час: 15 хвилин
– ️хліб;
️ – оселедець;
️– буряк;
️– часник;
️ – цибуля;
– майонез;
– гірчиця в зернах;
️– сіль;
– чорний мелений перець;
Приготування:
- Найкраще обрати чорний квадратний хліб, як бородинський, обрізаємо краї і розрізаємо на однакові шматки. Обсмажуємо на сковорідці до легкої скоринки.
- Варений або запечений буряк очищаємо, натираємо на тертці, додаємо часник, присмачуємо спеціями і додаємо майонез.
- Перемішуємо і викладаємо на скибочки хліба. Поверх викладаємо кільце цибулі і шматок оселедця. Зверху змащуємо гірчицею в зернах. За бажанням прикрашаємо зеленю.
Смачного️!