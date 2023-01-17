Бюджетна закуска з оселедцем: її полюблять усі

Коли хочеться чогось смачного, а в холодильнику з продуктів тільки оселедець – рішення є! Приготуємо смачні канапки з рибою та буряком.

Закуска з оселедцем – це завжди вдалий вибір до святкового і буденного столу. Також така закуска красиво пасуватиме до пісного столу.

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Незмінною парою для оселедця є буряк. Вони пасують один одному як борщ і сметана, сирники та родзинки. Спробуйте такий варіант бюджетної закуски та не пожалкуєте.

Рецепт закуски з оселедця

Час: 15 хвилин

– ️хліб;️ – оселедець;️– буряк;️– часник;️ – цибуля;– майонез;– гірчиця в зернах;️– сіль;– чорний мелений перець;

Приготування:

Найкраще обрати чорний квадратний хліб, як бородинський, обрізаємо краї і розрізаємо на однакові шматки. Обсмажуємо на сковорідці до легкої скоринки.

Варений або запечений буряк очищаємо, натираємо на тертці, додаємо часник, присмачуємо спеціями і додаємо майонез.

Перемішуємо і викладаємо на скибочки хліба. Поверх викладаємо кільце цибулі і шматок оселедця. Зверху змащуємо гірчицею в зернах. За бажанням прикрашаємо зеленю.

Смачного️!