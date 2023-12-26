Як Шуба, але значно краще: рецепт смачнющої новорічної закуски з оселедцем
26 грудня 2023, 21:49Читать новость на русском
Джерело:ka_trusik
Якщо ви любите Шубу, але хочете її якось урізноманітнити, спробуйте зробити подібну закуску. Вона смакуватиме навіть краще.
Закуска з картоплею та оселедцем точно здатна прикрасити ваш святковий стіл. Вона сподобається багатьом.
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Рецепт закуски з оселедцем і картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 1 оселедець;
– 1 червона цибулина;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– 2 буряки;
– 1 столова ложка майонезу.
Для маринаду цибулі:
– 1 столова ложка олії;
– 1 чайна ложка оцету;
– сіль, перець, цукор до смаку.
Приготування:
- Наріжте добре помиту картоплю кружечками шириною приблизно 1 сантиметр. Приправте сіллю, спеціями та олією. Викладіть на пергамент випікатися приблизно на 45 хвилин при 180 градусах. Проте вважайте, що час залежить від сорту, товщини та розміру картоплі.
- Тим часом почищену цибулю наріжте кільцями. Додайте оцет, сіль, перець та олію. Залиште маринуватися.
- Відварений та очищений буряк натріть на терці та заправте майонезом.
- Коли картопля приготується покладіть на кожен кружечок буряк, а зверху – шматочок оселедця, цибулю та гірчицю.