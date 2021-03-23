Грузинська закуска пхалі: рецепт з буряка та шпинату від Володимира Ярославського

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Джерело:

Володимир Ярославський

Нереально смачна грузинська закуска з овочів та горіхової маси. До речі, страва чудово підійде для пісного меню.

Пхалі – відома грузинська закуска, яку готують з різноманітних овочів з горіхами та спеціями. Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачної закуски, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Для пхалі заздалегідь підсушіть горіхи в духовці, у деяких рецептах їх навіть замочують у воді на ніч.

Замість буряка можна брати будь-який продукт – хоч морква, хоч навіть капусту відварну! Добре віджимайте варені продукти – в них багато вологи, тому я використовую запечені, – зазначив шеф-кухар.

Рецепт пхалі

Інгредієнти:
– 150 г волоських горіхів;
– 50 г часнику конфі або печеного часнику;
– 2 ч. л сванської солі;
– 1 ч. л зіри.
  1. Ретельно перебийте всі інгредієнти в блендері, щоб маса була схожою на пасту за консистенцією. Це базова горіхова маса, котру ми будемо додавати до решти інгредієнтів.

Рецепт пхалі з буряка

Інгредієнти:
– 500 г запеченого буряка;
– 100 г горіхової суміші.
  1. Ретельно перебийте ці інгредієнти у блендері.
  2. Обов'язково скуштуйте масу на спеції. Можна додати до маси лимонний сік, гострий перець або сіль за необхідністю.
  3. Сформуйте з овочевої маси кульки та подавайте до столу.

Рецепт пхалі зі шпинату

Інгредієнти:
– 100 г листя шпинату;
– 30 г листя петрушки;
– 10 г кінзи;
– 40 г горіхової суміші;
– 10 г волоських горіхів додатково.
  1. Ретельно перебийте всі інгредієнти у блендері, сформуйте кульки та подавайте до столу. Смачного!