Грузинська закуска пхалі: рецепт з буряка та шпинату від Володимира Ярославського

Нереально смачна грузинська закуска з овочів та горіхової маси. До речі, страва чудово підійде для пісного меню.

Пхалі – відома грузинська закуска, яку готують з різноманітних овочів з горіхами та спеціями. Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачної закуски, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Для пхалі заздалегідь підсушіть горіхи в духовці, у деяких рецептах їх навіть замочують у воді на ніч.

Замість буряка можна брати будь-який продукт – хоч морква, хоч навіть капусту відварну! Добре віджимайте варені продукти – в них багато вологи, тому я використовую запечені, – зазначив шеф-кухар.

Рецепт пхалі

Ретельно перебийте всі інгредієнти в блендері, щоб маса була схожою на пасту за консистенцією. Це базова горіхова маса, котру ми будемо додавати до решти інгредієнтів.

Рецепт пхалі з буряка

Ретельно перебийте ці інгредієнти у блендері. Обов'язково скуштуйте масу на спеції. Можна додати до маси лимонний сік, гострий перець або сіль за необхідністю. Сформуйте з овочевої маси кульки та подавайте до столу.

Рецепт пхалі зі шпинату

Ретельно перебийте всі інгредієнти у блендері, сформуйте кульки та подавайте до столу. Смачного!

– 150 г волоських горіхів;– 50 г часнику конфі або печеного часнику;– 2 ч. л сванської солі;– 1 ч. л зіри.– 500 г запеченого буряка;– 100 г горіхової суміші.– 100 г листя шпинату;– 30 г листя петрушки;– 10 г кінзи;– 40 г горіхової суміші;– 10 г волоських горіхів додатково.