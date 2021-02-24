Смачна закуска з авокадо: рецепт з куркою і креветками

Якщо немає часу готувати – приготуйте смачну закуску з авокадо, філе курятини та креветками, яка сподобається усім.
Якщо бажаєте вразити гостей оригінальною стравою, приготуйте смачну і ситну закуску. До вашої уваги – авокадо з дієтичним, ніжним курячим м'ясом, креветками та ароматним соусом. Вишукана страва сподобається не тільки смаком, але й презентацією.
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Рецепт закуски з авокадо, куркою та креветками
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 2 авокадо;
– 100 грамів креветок;
– 1 томат;
– 1 огірок;
– 40 грамів петрушки або кінзи;
– 40 грамів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець;
– лимон.
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками.
- Креветки помийте, почистіть.
- На пательні з олією обсмажте курятину з креветками до золотої скоринки.
- Томат помийте, занурте на 30 секунд в окріп, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Огірок помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Авокадо помийте, відділіть від кісточки. Акуратно ложкою дістаньте частину м'якоті, наріжте кубиками. Залиште тарілочки авокадо для декору.
- Для приготування соусу почистіть часник, помийте петрушку, додайте олію, сіль, перець, подрібніть за допомогою блендера до однорідної консистенції.
- Для приготування начинки у мисці з'єднайте куряче філе з креветками, кубики авокадо, томат, огірок, змастіть соусом, перемішайте.
- Помийте лимон, наріжте скибочками.
- Викладіть начинку в тарілочки з авокадо, задекоруйте лимонною скибочкою. Смачного!