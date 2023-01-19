Таких більше не знайдете: закуски до святкового столу на будь-який смак

19 січня 2023, 17:43
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Джерело:

Юлія Сімончук

Якщо гості от-от прийдуть, а ви не знаєте, що приготувати на святковий стіл – скористайтеся нашими рецептами смачних канапок.

Канапки – завжди швидке, смачне і вірне рішення до святкового столу. Їх легко готувати, а ще вони завжди яскраво виглядають на столі і першими з нього зникають.

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Ми дібрали три варіанти смачних канапок на будь-який смак: з крабовими паличками, з сиром та корейською морквою і з ківі. Обирайте варіант, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.

Тарталетки з крабовими паличками

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 7 – 8 штук
Інгредієнти:
 – упаковка тарталеток;
 – 1 плавлений сирок;
 – 100 грамів крабових паличок;
 – варене яйце;
 – 2 зубчики часнику;
 – майонез;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – улюблена зелень.

Приготування:

  • Натираємо на грубу тертку крабові палички, плавлений сир і варене яйце.


Закуска з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Додаємо вичавлений часник, сіль, перець, зелень і перемащуємо майонезом до однорідності.
  • Викладаємо все в тарталетки перед подачею, аби вони не розмокли завчасно.

Смачного!

Бутерброди з корейською морквою

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – половина батона;
 – 50 – 100 грамів твердого сиру;
 – 70 грамів корейської моркви;
 – 2 зубчики часнику;
 – 50 грамів майонезу;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – улюблена зелень.

Приготування:

  • Натираємо на дрібну тертку твердий сир, додаємо подрібнений часник та корейську моркву.


Закуска з корейською морквою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Присмачуємо сіллю та перцем, додаємо подрібнену зелень, майонез, перемішуємо до однорідності.
  • Викладаємо масу на підсмажений чи підсушений батон та подаємо до столу.

 Смачного!

Канапки з ківі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – багет;
 – 150 – 200 грамів плавлених сирків;
 – 2 – 3 ківі;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – 2 – 3 столові ложки майонезу;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1 сантиметр та обсмажуємо на сковорідці.


Закуска з ківі / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Сир натираємо на тертці, вичавлюємо часник, додаємо майонез, сіль, перець і перемішуємо.
  • Намащуємо сирну масу на багет, зверху викладаємо кружальця ківі і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак