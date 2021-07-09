Закуски із курятини, які підійдуть для пікніка: рецепти на будь-який смак
9 липня 2021 , 10:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас рецепти швидкий та смачних закусок з курятини, котрі ви приготуєте за 20 хвилин. Курятина – дієтичне та швидке у приготуванні м'ясо, а закуски виходять ніжними та соковитими.
Рол з курятини су-від
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- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Рол з курятиною на мангалі / Фото Гранд кулінар
– 500 г курятини су-від;
– 300 г лаваша;
– 200 г тертого твердого сиру;
– 4 томати;
– 2 гілочки базиліку;
– 3 – 4 ст. л. грецького йогурту;
– 2 ч. л. гірчиці;
– сіль на ваш смак.
- Наріжте курятину на скибочки.
- Змішайте йогурт та гірчицю та змастіть соусом лаваш.
- Викладіть курочку на соус, посипте сиром.
- Томати наріжте скибочками, викладіть на м'ясо.
- Посоліть овочі, додайте листочки базиліку та загорніть все в рол.
- Обсмажте рол з курятини на сітці для мангала.
- Наріжте рол на порційні шматки. Смачного!
Курятина в беконі на шпажках
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Курятина в беконі / Фото Готуємо вдома
– 500 г маринованого курячого шашлику;
– 100 г тонких скибок бекону;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Курячий шашлик відправте на шампур або шпажки.
- Бекон посоліть та поперчіть.
- Обгорніть беконом шматочки курятини.
- Обсмажте курячий шашлик в бекону на мангалі 15 хвилин до готовності.
- Подавайте закуску до столу з улюбленими овочами. Смачного!
Курячі нагетси
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Нагетси / Фото Смачно юа
– 500 г курячого філе;
– 2 яйця;
– 2 ст. л. борошна;
– 4 – 5 ст. л. панірувальних сухарів;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– олія для обсмажування.
- Наріжте курятину смужками, або придбайте вже нарізані стріпси.
- Змішайте в окремій мисочці борошно з сіллю та чорним меленим перцем. Обваляйте в суміші борошна курятину.
- В окремій мисочці збийте яйця в однорідну масу, а в іншу висипте сухарі.
- Запаніруйте курятину спочатку в яйці, а потім в сухарях.
- Обсмажте курячі нагетси на розігрітій сковорідці з олією, або у фритюрі чи в духовці.
- Готові нагетси перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
- Подавайте закуску з курятини гарячою. Смачного!