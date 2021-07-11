Швидкі закуски з маринованої курятини: філе на шпажках, апетитні крильця, рол із шашликом
Джерело:24 канал
Гості на підході, а почастувати їх нема чим? Вас виручить уже замаринована курятина! Це ідеальний варіант для швидких і при цьому смачних наїдків. За якихось 20 хвилин на вашому столі готові закуски із запаморочливим ароматом!
Курочку для вас уже попередньо замаринувала "Наша Ряба Апетитна". Тож вам достатньо лише розпакувати й обсмажити, запекти на грилі або в духовці. М-м-м... Як їх смачно їсти руками з улюбленим соусом!
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Філе "Карі" на шпажках із медовим соусом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Закуска з курятини / Фото Shutterstock
– 1 упаковка філе малого "Карі" на шпажках від "Наша Ряба Апетитна";
Для соусу:
– 1 ст. л. меду;
– лимонний сік на ваш смак;
– 1 ст. л. зерен гірчиці.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть куряче філе на шпажках на деко, укрите шаром харчової фольги.
- Відправте м'ясо до духовки на 15 хвилин.
- Поки воно запікається, приготуйте соус: змішайте в соусниці до однорідності мед, лимонний сік та зерна гірчиці.
- Рум'яну курочку на шпажках подавайте з медовим соусом. Смачного!
Важливо: Філе мале "Карі" на шпажках можна так само легко приготувати на грилі, мангалі чи сковорідці. Шукайте рекомендації до приготування на упаковці!
Філе мале "Карі" / Фото Наша Ряба
Крильця в соєво-медовому маринаді із сирним соусом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 5 – 6
Курячі крильця / Фото ShutterstockІнгредієнти:
– 1 упаковка курячих крилець в соєво-медовому маринаді від "Наша Ряба Апетитна";
Для соусу:
– 200 мл жирних вершків;
– 120 г сиру моцарела;
– 2 ст. л тертого сиру пармезан.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Перекладіть курячі крильця на деко, укрите шаром харчового пергаменту.
- Відправте м'ясо до духовки на 20 хвилин.
- Доки крильця рум'яняться, підігрійте в каструлі вершки для соусу.
- Додайте у гарячі вершки нарізану моцарелу й перемішуйте масу, доки сир у ній повністю не розійдеться.
- Додайте на свій смак спецій та солі. Утім, якщо у вас витриманий пармезан – соус можна й не солити: цей сир і сам трохи солонуватий.
- Отже, наприкінці додайте до соусу пармезан і все перемішайте.
- Готові курячі крильця з гарячим сирним соусом подавайте до столу. Смачного!
Крильця в соєво-медовому маринаді / Фото Наша Ряба
Рол з курячим шашликом та сиром
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4 – 5
Рол з курятини / Фото Shutterstock
– 1 кг шашлику з курячого стегна без шкіри "Томат-базилік" від "Наша Ряба Апетитна";
– 1 болгарський перець;
– 4 ст. л. тертого твердого сиру;
– 300 г лавашу;
– олія для смаження.
Для соусу:
– 500 мл грецького йогурту;
– 1 огірок;
– 3 зубчики часнику;
– дрібка солі;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладіть шматочки курячого шашлику та обсмажте 15 хвилин до готовності.
- Наріжте болгарський перець довгими смужками.
- Для соусу наріжте огірок дрібними кубиками й змішайте з йогуртом.
- Туди ж вичавіть часник. Посоліть і поперчіть на свій смак.
- Ретельно перемішайте соус та змастіть ним лаваш.
- Викладіть на соус болгарський перець, присипте тертим сиром.
- Покладіть на сир гарячі шматочки курячого шашлику та загорніть лаваш в рол.
- Наріжте рол з курячим шашликом порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!