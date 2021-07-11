Швидкі закуски з маринованої курятини: філе на шпажках, апетитні крильця, рол із шашликом

11 липня 2021 , 11:15
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

Гості на підході, а почастувати їх нема чим? Вас виручить уже замаринована курятина! Це ідеальний варіант для швидких і при цьому смачних наїдків. За якихось 20 хвилин на вашому столі готові закуски із запаморочливим ароматом!

Курочку для вас уже попередньо замаринувала "Наша Ряба Апетитна". Тож вам достатньо лише розпакувати й обсмажити, запекти на грилі або в духовці. М-м-м... Як їх смачно їсти руками з улюбленим соусом!

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Філе "Карі" на шпажках із медовим соусом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Закуска з курятини / Фото Shutterstock

Інгредієнти:
– 1 упаковка філе малого "Карі" на шпажках від "Наша Ряба Апетитна";
Для соусу:
– 1 ст. л. меду;
– лимонний сік на ваш смак;
– 1 ст. л. зерен гірчиці.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Викладіть куряче філе на шпажках на деко, укрите шаром харчової фольги.
  3. Відправте м'ясо до духовки на 15 хвилин.
  4. Поки воно запікається, приготуйте соус: змішайте в соусниці до однорідності мед, лимонний сік та зерна гірчиці.
  5. Рум'яну курочку на шпажках подавайте з медовим соусом. Смачного!

Важливо: Філе мале "Карі" на шпажках можна так само легко приготувати на грилі, мангалі чи сковорідці. Шукайте рекомендації до приготування на упаковці!

Філе мале "Карі"  / Фото Наша Ряба

Крильця в соєво-медовому маринаді із сирним соусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 5 – 6

Курячі крильця / Фото Shutterstock

Інгредієнти:
– 1 упаковка курячих крилець в соєво-медовому маринаді від "Наша Ряба Апетитна";
Для соусу:
– 200 мл жирних вершків;
– 120 г сиру моцарела;
– 2 ст. л тертого сиру пармезан.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Перекладіть курячі крильця на деко, укрите шаром харчового пергаменту.
  3. Відправте м'ясо до духовки на 20 хвилин.
  4. Доки крильця рум'яняться, підігрійте в каструлі вершки для соусу.
  5. Додайте у гарячі вершки нарізану моцарелу й перемішуйте масу, доки сир у ній повністю не розійдеться.
  6. Додайте на свій смак спецій та солі. Утім, якщо у вас витриманий пармезан – соус можна й не солити: цей сир і сам трохи солонуватий.
  7. Отже, наприкінці додайте до соусу пармезан і все перемішайте.
  8. Готові курячі крильця з гарячим сирним соусом подавайте до столу. Смачного!

Крильця в соєво-медовому маринаді / Фото Наша Ряба

Рол з курячим шашликом та сиром

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4 – 5


Рол з курятини / Фото Shutterstock

Інгредієнти:
– 1 кг шашлику з курячого стегна без шкіри "Томат-базилік" від "Наша Ряба Апетитна";
– 1 болгарський перець;
– 4 ст. л. тертого твердого сиру;
– 300 г лавашу;
– олія для смаження.
Для соусу:
– 500 мл грецького йогурту;
– 1 огірок;
– 3 зубчики часнику;
– дрібка солі;
– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладіть шматочки курячого шашлику та обсмажте 15 хвилин до готовності.
  2. Наріжте болгарський перець довгими смужками.
  3. Для соусу наріжте огірок дрібними кубиками й змішайте з йогуртом.
  4. Туди ж вичавіть часник. Посоліть і поперчіть на свій смак.
  5. Ретельно перемішайте соус та змастіть ним лаваш.
  6. Викладіть на соус болгарський перець, присипте тертим сиром.
  7. Покладіть на сир гарячі шматочки курячого шашлику та загорніть лаваш в рол.
  8. Наріжте рол з курячим шашликом порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак