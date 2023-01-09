Рецепти смачних закусок з млинців на Старий Новий рік 2023
9 січня 2023, 12:10Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
Попереду Старий Новий рік. Щоб святковий стіл був особливим та смачним, пропонуємо приготувати ситні закуски з млинців.
Начинки для млинцевих ролів можуть бути найрізноманітнішими, але ми зупинили свій вибір на рибних. Рецепти з консервованого тунця та слабосоленого лосося найкраще підійдуть до святкового столу.
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Якщо ви не шанувальник рибних продуктів, замініть ці інгредієнти на бекон, обсмажену курку чи шинку.
Рулет з червоною рибкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 400 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна;
– 75 грамів шпинату;
– 3 курячих яйця;
– 3 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 100 грамів вершкового сиру;
– огірок;
– 180 грамів слабосоленої червоної риби (форель, сьомга, лосось).
Приготування:
- Шпинат заливаємо окропом, залишаємо на одну хвилину, зливаємо воду та подрібнюємо блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно просто розморозити.
- Додаємо до нього яйця, сіль, половину молока, знову перебиваємо блендером. Поступово всипаємо просіяне борошно та перемішуємо міксером або вінчиком.
- Додаємо молоко, що залишилось, та перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 15 хвилин.
- Обсмажуємо млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Даємо трохи охолонути.
- Нарізаємо скибками огірок та червону рибу. На плівку викладаємо млинець, змащуємо вершковим сиром. Далі викладаємо рибку та огірок (тільки не кладіть начинку до кінця).
- Формуємо рулет та кладемо у холодильник на 30 хвилин.
Смачного!
Млинцеві роли з тунцем
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 500 мілілітрів молока;
– 2 курячих яйця;
– 220 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– сіль;
– 2 столові ложки олії;
– 150 мілілітрів окропу.
Для начинки:
– вершковий сир;
– консервований тунець;
– огірок.
Приготування:
- З'єднуємо тепле молоко з яйцями та перемішуємо.
- Додаємо просіяне борошно, розпушувач та сіль, знову перемішуємо. Вливаємо окріп та рослинну олію, замішуємо тісто без грудочок. Обсмажуємо млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.
- На млинець викладаємо вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закручуємо та розрізаємо навпіл до діагоналі.
- Перед подачею поливаємо бальзамічним соусом та присипаємо пармезаном за бажанням.
Смачного!