Рецепти смачних закусок з млинців на Старий Новий рік 2023

9 січня 2023, 12:10
Читать новость на русском

Джерело:

Таті Чуднова

Попереду Старий Новий рік. Щоб святковий стіл був особливим та смачним, пропонуємо приготувати ситні закуски з млинців.

Начинки для млинцевих ролів можуть бути найрізноманітнішими, але ми зупинили свій вибір на рибних. Рецепти з консервованого тунця та слабосоленого лосося найкраще підійдуть до святкового столу.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Якщо ви не шанувальник рибних продуктів, замініть ці інгредієнти на бекон, обсмажену курку чи шинку.

Рулет з червоною рибкою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції:
Інгредієнти:
 – 400 мілілітрів молока;
 – 200 грамів борошна;
 – 75 грамів шпинату;
 – 3 курячих яйця;
 – 3 столові ложки олії;
 – дрібка солі.
Для начинки:
 – 100 грамів вершкового сиру;
 – огірок;
 – 180 грамів слабосоленої червоної риби (форель, сьомга, лосось).

Приготування:

  • Шпинат заливаємо окропом, залишаємо на одну хвилину, зливаємо воду та подрібнюємо блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно просто розморозити.
  • Додаємо до нього яйця, сіль, половину молока, знову перебиваємо блендером. Поступово всипаємо просіяне борошно та перемішуємо міксером або вінчиком.
  • Додаємо молоко, що залишилось, та перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 15 хвилин.

  • Обсмажуємо млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Даємо трохи охолонути.
  • Нарізаємо скибками огірок та червону рибу. На плівку викладаємо млинець, змащуємо вершковим сиром. Далі викладаємо рибку та огірок (тільки не кладіть начинку до кінця).
  • Формуємо рулет та кладемо у холодильник на 30 хвилин.

Смачного!

Млинцеві роли з тунцем

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 мілілітрів молока;
 – 2 курячих яйця;
 – 220 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – сіль;
 – 2 столові ложки олії;
 – 150 мілілітрів окропу.
Для начинки:
 – вершковий сир;
 – консервований тунець;
 – огірок.

Приготування:

  • З'єднуємо тепле молоко з яйцями та перемішуємо.
  • Додаємо просіяне борошно, розпушувач та сіль, знову перемішуємо. Вливаємо окріп та рослинну олію, замішуємо тісто без грудочок. Обсмажуємо млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.

  • На млинець викладаємо вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закручуємо та розрізаємо навпіл до діагоналі.
  • Перед подачею поливаємо бальзамічним соусом та присипаємо пармезаном за бажанням.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак