Рецепти смачних закусок з млинців на Старий Новий рік 2023

Попереду Старий Новий рік. Щоб святковий стіл був особливим та смачним, пропонуємо приготувати ситні закуски з млинців.

Начинки для млинцевих ролів можуть бути найрізноманітнішими, але ми зупинили свій вибір на рибних. Рецепти з консервованого тунця та слабосоленого лосося найкраще підійдуть до святкового столу.

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Якщо ви не шанувальник рибних продуктів, замініть ці інгредієнти на бекон, обсмажену курку чи шинку.

Рулет з червоною рибкою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 400 мілілітрів молока;– 200 грамів борошна;– 75 грамів шпинату;– 3 курячих яйця;– 3 столові ложки олії;– дрібка солі.– 100 грамів вершкового сиру;– огірок;– 180 грамів слабосоленої червоної риби (форель, сьомга, лосось).

Приготування:

Шпинат заливаємо окропом, залишаємо на одну хвилину, зливаємо воду та подрібнюємо блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно просто розморозити.

Додаємо до нього яйця, сіль, половину молока, знову перебиваємо блендером. Поступово всипаємо просіяне борошно та перемішуємо міксером або вінчиком.

Додаємо молоко, що залишилось, та перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 15 хвилин.

Обсмажуємо млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Даємо трохи охолонути.

Нарізаємо скибками огірок та червону рибу. На плівку викладаємо млинець, змащуємо вершковим сиром. Далі викладаємо рибку та огірок (тільки не кладіть начинку до кінця).

Формуємо рулет та кладемо у холодильник на 30 хвилин.

Смачного!

Млинцеві роли з тунцем

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 500 мілілітрів молока;– 2 курячих яйця;– 220 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– сіль;– 2 столові ложки олії;– 150 мілілітрів окропу.– вершковий сир;– консервований тунець;– огірок.

Приготування:

З'єднуємо тепле молоко з яйцями та перемішуємо.

Додаємо просіяне борошно, розпушувач та сіль, знову перемішуємо. Вливаємо окріп та рослинну олію, замішуємо тісто без грудочок. Обсмажуємо млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.

На млинець викладаємо вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закручуємо та розрізаємо навпіл до діагоналі.

Перед подачею поливаємо бальзамічним соусом та присипаємо пармезаном за бажанням.

Смачного!