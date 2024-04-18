Проста закваска для панетоне: автентичний рецепт на Великдень для найпухкішої випічки
Джерело:joypup
Традиційний великодній панетоне готується на заквасці. Виведення закваски досить тривалий процес, однак з цим рецептом у вас все вдасться.
Залежно від способу, на закваску може піти кілька днів. Попри тривалість, кожен день ви витрачатимете всього кілька хвилин, але результат того вартий.
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Для виведення закваски знадобиться борошно, вода, солодкі ягоди, фрукти або виноград на вибір. Варто зауважити, що закваска Левіто Мадре підходить не лише для панетоне, а й для хліба, здоби та іншої випічки.
Як приготувати закваску для панетоне Левіто Мадре
Почати підгодовувати закваску потрібно за 2 дні до випічки. Підходити до неї доведеться чотири рази. Розрахуйте зручний для себе час, адже між першим та другим годуванням повинен бути інтервал 7 годин, а між другим та третім – 4 години. Останній інтервал – 3 години.
Під час підготовки закваски важлива точність, тому за допомогою кухонних ваг зважте:
- 200 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
- 90 грамів води;
- 1 столова ложка пюре винограду.
Все змішайте та сформуйте кульку. Зверху зробіть надріз хрест-навхрест, покладіть у пластиковий контейнер та щільно закрийте кришкою. Поставте в духовку на 48 годин під увімкнену лампочку. Температура має бути 35 градусів тепла. Відкрити банку можна лише через 2 доби.
Запишіть час, коли закрили закваску, і рівно через 48 годин оцініть стан закваски. Якщо вона гарно піднялася і стала пухкою, можна почати перше годування:
- Зніміть верхній шар і знизу наберіть 100 грамів маси, решту викиньте.
- Додайте 45 грамів води, 100 грамів борошна і гарно вимішайте.
- Замісіть тісто, сформуйте кулю і зробіть зверху розріз хрест-навхрест.
- Покладіть у чистий контейнер та закрийте його кришкою.
- Поставте в тепле місце на 24 години. Температура має бути 25 – 30 градусів тепла.
Приготуйте панетоне на заквасці / Фото Unsplash
Через 24 години розпочніть друге годування:
- Замісіть тісто, сформуйте кулю і зробіть зверху розріз хрест-навхрест.
- Покладіть у чистий контейнер та закрийте його кришкою.
- Поставте в тепле місце на 24 години. Температура має бути 25 – 30 градусів тепла.
Через 24 години перевірте закваску. Якщо вона не збільшилася в об'ємі, не годуйте її, а залиште ще на 24 години.
Якщо закваска гарно підросла, погодуйте її за стандартною схемою. Ще через 24 години закваску треба буде годувати двічі на день – зранку і ввечері. Схема наступна – відберіть 50 грамів закваски, додайте 50 грамів води, 100 грамів борошна, замісити тісто, сформувати з нього кулю, зробити надрізи та залишити за кімнатної температури.
Так закваску треба годувати ще 2 дні. Після цього вона буде готовою. Зріла Левіто Мадре дуже швидко росте, подвоюючись вже за 4 години. Випічка з такою закваскою вийде неймовірною – набагато смачнішою, ніж з промисловими дріжджами.Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати італійську паску – панетоне.