Запечена дорадо з картоплею: простий рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю. Ми підготували для вас рецепт риби з картоплею в духовці. Запишіть собі рецепт.

Смачна та корисна риба з картоплею, запечена у духовці, яку можна подавати у будні й свята. Ми впевненні, що ця страва стане вашою улюбленою.

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Запечена риба у духовці

Картоплю помийте, почистіть від шкірки, відваріть в окропі протягом 10 хвилин. Цибулю почистіть, наріжте кільцями. Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками. Рибу ретельно помийте, почистіть, знову помийте. Зробіть надрізи, натріть спеціями, викладіть скибочки лимона. Деко вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, рибу, зверху цибулю, моркву, додайте оливкову олію, сіль, перець. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 грамів риби (дорадо);– 6-8 картоплин;– 1 морква;– 1 цибуля;– лимон;– оливкова олія;– сіль;– перець;– спеції.