Запечена дорадо з картоплею: простий рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю. Ми підготували для вас рецепт риби з картоплею в духовці. Запишіть собі рецепт.
Смачна та корисна риба з картоплею, запечена у духовці, яку можна подавати у будні й свята. Ми впевненні, що ця страва стане вашою улюбленою.
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Запечена риба у духовціІнгредієнти:
– 500 грамів риби (дорадо);
– 6-8 картоплин;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– лимон;
– оливкова олія;
– сіль;
– перець;
– спеції.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, відваріть в окропі протягом 10 хвилин.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Рибу ретельно помийте, почистіть, знову помийте.
- Зробіть надрізи, натріть спеціями, викладіть скибочки лимона.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, рибу, зверху цибулю, моркву, додайте оливкову олію, сіль, перець.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!