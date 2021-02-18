Запечена картопля з начинками: рецепти від Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер пропонує на вечерю приготувати ароматну запечену картоплю з різноманітними начинками. Подробиці – читайте у матеріалі.

Джеймі Олівер поділився рецептом запеченої картоплі в духовці та чотири варіанти начинки – з тунцем, квасолею та сиром, овочеву, з беконом і цибулею, які легко і швидко ви можете приготувати вдома.

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Рецепт печеної картоплі

Ретельно помийте картоплю, просушіть кухонним рушником. Натріть оливковою олією і сіллю, проткніть картоплю виделкою. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть картоплю на деко і запікайте протягом 1-1,5 години, доки картопля не стане зі хрусткою скоринкою зверху та м'якою всередині. Готову картоплю витягніть з духовки, перекладіть на дошку, розріжте навпіл. Зверху додайте свою улюблену начинку. Викладіть на тарілку.

Як приготувати начинки

– 3-4 картоплі;– оливкова олія;– сіль.

– з тунцем і томатами чері

Помийте, розріжте на 4 частини томати. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте філе тунця з цибулею, додайте томати, змастіть майонезом. Викладіть начинку у картоплю, зверху задекоруйте руколою.

– філе тунця (консерви);– зелена цибуля;– 2-3 томати чері;– рукола.– майонез.

– з квасолею і сиром

Часник почистіть, подрібніть ножем. Помийте, почистіть, подрібніть ножем перець чилі. Томати помийте, подрібніть ножем. У каструлю викладіть квасолю з соусом, додайте часник, перець чилі, томати, паприку, перемішайте, варіть до загустіння декілька хвилин. Сир натріть на грубій тертці. Викладіть начинку у картоплю, зверху – тертий сир, задекоруйте гілочкою розмарину.

– червоний перець чилі;– квасоля (консервована);– 1-2 томати;– твердий сир Чедер;– копчена паприка;– розмарин;– 1 зубчик часнику.

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– овочева начинка

Моркву, яблуко, помийте почистіть, натріть на тертці. Капусту, наріжте соломкою. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте капусту з морквою, яблуком, додайте цибулю, оливкову олію, корнішони, перемішайте. Обсмажений фундук, подрібніть ножем. Викладіть начинку у картоплю, зверху – сир фета та обсмажений фундук.

– морква;– цибуля червона;– яблуко;– капуста червоноголова;– оливкова олія;– сир фета;– корнішони;– фундук.

– карамелізована цибуля з беконом

Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні з беконом, додайте чебрець. Помийте, подрібніть ножем шпинат. Викладіть начинку у картоплю, зверху – подрібнений шпинат та натуральний йогурт. Смачного!

– копчений бекон;– цибуля червона;– чебрець;– свіжий шпинат;– натуральний йогурт.