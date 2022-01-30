Запечена курка капрезе: рецепт з соусом песто у фользі

30 січня 2022 , 06:40
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Джерело:

Damn delicious

Вечеря ще ніколи не була простішою – просто загорніть все у фольгу і запікайте.

Коли часу на вечерю обмаль, а в холодильнику є тільки курячі грудки, помідори та моцарела – вихід є. Ми дібрали для вас смачний рецепт запеченої курочки у фользі з овочами та сиром.

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Час відведений на приготування курки може змінюватися. Все залежить від розміру курячих грудок.

Куряча грудка капрезе запечена у фользі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 4 курячі грудки без шкіри
 – сіль;
 – свіжомелений чорний перець;
 – 1 склянка соусу песто;
 – 2 червоних помідори;
 – 4 кульки сиру моцарелла
 – 1/4 склянки листя базиліка.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів.
  1. Виріжте з фольги чотири прямокутники, щоб туди помістилися інгредієнти.
  1. У центр кожної фольги додайте курку, присмачте все сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Зверху на курку викладіть соус песто, нарізані кружальцями помідори та моцарелу.
  1. Складіть сторони фольги та щільно загорніть страву.


Фото Damn delicious

  1. Покладіть все на деко і запікайте, поки курка повністю не приготується (25 – 30 хвилин).
  1. Перед подачею посипте страву базиліком.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак