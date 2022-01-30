Запечена курка капрезе: рецепт з соусом песто у фользі

Вечеря ще ніколи не була простішою – просто загорніть все у фольгу і запікайте.

Коли часу на вечерю обмаль, а в холодильнику є тільки курячі грудки, помідори та моцарела – вихід є. Ми дібрали для вас смачний рецепт запеченої курочки у фользі з овочами та сиром.

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Час відведений на приготування курки може змінюватися. Все залежить від розміру курячих грудок.

Куряча грудка капрезе запечена у фользі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 4 курячі грудки без шкіри– сіль;– свіжомелений чорний перець;– 1 склянка соусу песто;– 2 червоних помідори;– 4 кульки сиру моцарелла– 1/4 склянки листя базиліка.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів.

Виріжте з фольги чотири прямокутники, щоб туди помістилися інгредієнти.

У центр кожної фольги додайте курку, присмачте все сіллю і перцем.



Фото Damn delicious

Зверху на курку викладіть соус песто, нарізані кружальцями помідори та моцарелу.

Складіть сторони фольги та щільно загорніть страву.



Фото Damn delicious

Покладіть все на деко і запікайте, поки курка повністю не приготується (25 – 30 хвилин).

Перед подачею посипте страву базиліком.

Смачного!